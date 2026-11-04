Вкрав годинник за 290 тисяч доларів, але раптом повернув поштою: що змусило злодія передумати

У Токіо сталася незвичайна крадіжка з несподіваним продовженням. Чоловік викрав із магазину розкішний годинник вартістю 46 мільйонів єн (приблизно 290 тисяч доларів), але згодом сам повернув його поштою. Разом із дорогою річчю власники отримали коротку записку з вибаченнями. Однак цей жест не звільнив злодія від відповідальності.

Ілюстративне фото. Посилка з викраденим дорогим годинником, яку невідомий відправив назад до магазину. Фото: Pixabay

Інцидент стався ввечері 29 жовтня в торговому комплексі Nakano Broadway, розташованому в Токіо та відомому численними магазинами елітних наручних годинників. Чоловік підійшов до продавця й попросив показати модель, що зберігалася в зачиненій вітрині. Працівник дозволив йому приміряти годинник швейцарського бренду Audemars Piguet.

Проте замість покупки відвідувач раптово кинувся навтьоки, не знявши годинника з руки. Він зник у вузьких вуличках навколо торгового комплексу. Поліція отримала записи з кількох камер відеоспостереження, на яких зафіксовано чоловіка під час втечі.

Найбільш несподіваний поворот стався 1 листопада. До пограбованого магазину доставили картонну коробку, відправлену з префектури Айті. Усередині працівники знайшли годинник тієї самої моделі та із серійним номером, що збігався з викраденим. До посилки також додали рукописну записку зі словами "Вибачте". За даними видання, годинник не отримав помітних пошкоджень.

Чому злодій вирішив повернути здобич, невідомо. Не виключено, що він злякався неминучого викриття, адже його втечу зафіксували камери спостереження. Водночас особу підозрюваного поки не встановили, а поліція продовжує його розшук.

Японські користувачі мережі не поспішили пробачати чоловіка. Вони наголошують, що повернення викраденої речі не скасовує самого злочину, і закликають підозрюваного здатися правоохоронцям.

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