Намагалися втекти з країни: скільки тисяч ухилянтів піймали на кордоні за роки війни

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Slava Kot
Мільйони українців щороку перетинають державний кордон, але частина громадян намагається залишити країну в обхід офіційних пропускних пунктів. Портал "Коментарі" звернувся до Державної прикордонної служби України з запитом про реальні масштаби спроб незаконного перетину кордону від початку повномасштабного вторгнення.
Скільки ухилянтів затримали під час незаконного перетину кордону
За даними Держприкордонслужби, загальний потік виїздів громадян України залишається масштабним: у 2022 році зафіксовано 16,318 млн перетинів на виїзд, у 2023-му — 15,402 млн, у 2024-му — 15,276 млн, у 2025-му — 16,125 млн, а за 9 місяців 2026 року — 12,517 млн.
Також ДПСУ відповіли на питання щодо протидії нелегальному виїзду військовозобов'язаних. Згідно зі статистикою прикордонників найбільш масштабні хвилі спроб незаконного перетину кордону були зафіксовані у 2024-2025 роках.
Скільки було зафіксовано нелегальних спроб перетину кордону України:
Статистика свідчить, що більшість порушників обирають ризиковані спроби нелегально перетнути кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.
Загальна кількість затриманих громадян України за спробу незаконно виїхати з країни з 2022 року до 1 жовтня 2026 становить 73 767 людей.