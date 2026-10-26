Намагалися втекти з країни: скільки тисяч ухилянтів піймали на кордоні за роки війни

Мільйони українців щороку перетинають державний кордон, але частина громадян намагається залишити країну в обхід офіційних пропускних пунктів. Портал "Коментарі" звернувся до Державної прикордонної служби України з запитом про реальні масштаби спроб незаконного перетину кордону від початку повномасштабного вторгнення.

Скільки ухилянтів затримали під час незаконного перетину кордону

За даними Держприкордонслужби, загальний потік виїздів громадян України залишається масштабним: у 2022 році зафіксовано 16,318 млн перетинів на виїзд, у 2023-му — 15,402 млн, у 2024-му — 15,276 млн, у 2025-му — 16,125 млн, а за 9 місяців 2026 року — 12,517 млн.

Також ДПСУ відповіли на питання щодо протидії нелегальному виїзду військовозобов'язаних. Згідно зі статистикою прикордонників найбільш масштабні хвилі спроб незаконного перетину кордону були зафіксовані у 2024-2025 роках.

Скільки було зафіксовано нелегальних спроб перетину кордону України:

- 2022 рік: затримано 9 435 осіб (6 847 — поза пунктами пропуску, 2 588 — у пунктах).

- 2023 рік: 8 839 затриманих (8 046 — поза пунктами, 793 — у пунктах).

- 2024 рік: різкий стрибок до 24 709 затриманих (24 262 — поза пунктами, 447 — у пунктах).

- 2025 рік: високий показник у 21 057 виявлених порушників (20 739 — поза пунктами, 318 — у пунктах).

- 2026 рік (станом на 1 жовтня): затримано 9 727 громадян (9 614 — поза пунктами пропуску, 113 — у пунктах).

Статистика свідчить, що більшість порушників обирають ризиковані спроби нелегально перетнути кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.

Загальна кількість затриманих громадян України за спробу незаконно виїхати з країни з 2022 року до 1 жовтня 2026 становить 73 767 людей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки чоловіків не випустили за кордон у 2026 році: у ДПСУ назвали поширені причини.