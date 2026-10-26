У Львові встановили "Говерлу" з цегли: у соцмережах інсталяція стала мемом

У центрі Львова біля Оперного театру встановили тимчасову мистецьку інсталяцію "Говерла" авторства Сергія Радька. Піраміда, складена з цеглин, уже привернула увагу користувачів соцмереж, які почали жартувати над незвичним об’єктом і пропонувати власні варіанти його продовження.

Інсталяція "Говерла" у Львові біля Оперного театру стала мемом

Про встановлення інсталяції повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Мистецький об’єкт розмістили на площі перед театром у межах Львівського тижня скульптури. Як зазначено на інформаційній табличці біля інсталяції, піраміда втілює людську потребу та здатність упорядковувати простір. Її вершина символізує спільні цінності, які формують бачення сучасності.

Організатор Львівського тижня скульптури Павло Гудімов пояснив, що задум авторства передбачає колективну участь у створенні спільного простору.

"Вершина — як метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних. Піраміда — як метафора стійкості. За ідеєю автора, задумана будуватися спільно, де кожен залучений і кожному знайдеться своє місце", — зазначив Гудімов.

Попри це, у Threads користувачі швидко перетворили "Говерлу" на привід для жартів. Один із дописувачів запропонував не зупинятися на одній вершині, а відтворити з піску та бруківки весь Чорногірський хребет.

"Зліва Піп Іван, справа Петрос. Тільки не запускайте джип-тури на Піп Іван, він сиплеться", — пожартував автор допису.

Інші користувачі порівнюють піраміду з купами, які можна побачити біля сільських хат. Крім того, навколо мистецького об’єкта "Говерла" вже нібито організували "джипінг" — прокат іграшкових машинок для дітей.



