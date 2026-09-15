"Ти просто поліестер": чому це слово стало образою у покоління Z

У покоління Z з'явився новий незвичайний спосіб назвати щось фальшивим або надто показним — поліестер. Слово швидко поширилося у TikTok та інших соцмережах, перетворившись на своєрідний ярлик для всього нещирого.

Синтетична тканина з биркою, що символізує фальш та штучність у зумерському сленгу

Що означає "поліестер"

У новому сленговому значенні цим словом описують щось шаблонне, штучне чи надмірно постановочне. Наприклад, ретельно розіграний "випадковий" момент, непереконливе публічне вибачення чи нав'язливу рекламу інфлюєнсера можуть назвати "поліестером".

Цікаво, що спочатку слово використовувалося в TikTok в іншому контексті. "Polyester" називали певний стиль фанатських відео, у яких фрагменти з персонажами накладалися на динамічний та візуально перевантажений монтаж.

Пізніше вираз набув нового поширення після вірусного ролика 18-річного користувача, який розповідав про своє ідеальне доросле життя: пентхаус у Нью-Йорку, ранні підйоми, пробіжки, продуктивна робота та використання ШІ-агента. Користувачі соцмереж швидко охрестили таке демонстративно ідеалізоване уявлення про майбутнє "поліестером" або "поліестеровим способом життя".

До чого тут тканина

Вибір саме цього слова теж невипадковий. Поліестер є синтетичним волокном, а молоде покоління все частіше критикує масове виробництво одягу та прагне відмовитися від дешевих синтетичних матеріалів.

У результаті поліестер став не просто черговим модним словом. Його популярність відображає ставлення Gen Z до нещирості в інтернеті, рекламі та суспільному житті. На тлі розвитку ШІ користувачі все частіше намагаються відрізнити справжнє від штучного, тому подібний сленг виявляється особливо затребуваним.

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