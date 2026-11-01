Секрет криється у звичайній землі: як японці створюють кулі, схожі на дорогоцінне каміння

Звичайна земля може стати схожою на дорогоцінний камінь. У Японії для цього існує мистецтво дороданго: з вологої землі руками формують кулю, висушують її та полірують до блиску. Це мистецтво виросло з дитячої забави.

Японські кулі дороданго, виготовлені із землі з використанням різних технік. Фото: Wikimedia Commons / Blissed101

Назва походить від двох японських слів: "доро" означає "бруд", а "данго" — різновид японських борошняних кульок. Витонченіша форма отримала назву хікару дороданго: слово "хікару" означає "сяючий".

Як дитяча гра стала мистецтвом

За словами професора Фуміо Кайо з Університету освіти Кіото, виготовлення земляних куль — давня японська дитяча розвага. Однак із поширенням комерційних іграшок традиція опинилася на межі зникнення. Кайо зберіг традиційні прийоми та розробив спосіб, завдяки якому кулі не втрачають блиску навіть після висихання. Він описав техніку в текстах і відеоматеріалах, щоб передати її наступним поколінням. Згодом вона зацікавила й дорослих.

Чому кожна куля виходить особливою

Процес складніший, ніж здається. Різні види ґрунту містять неоднакову кількість глини, піску та суглинку, тому майстру доводиться пристосовувати техніку до кожного нового матеріалу. Навіть зміна рухів впливає на результат. Якщо довше працювати з вологою кулею, її поверхня набуває виразної текстури.

Американський майстер Брюс Гарднер створював дороданго із ґрунту, зібраного в різних місцях штату Нью-Мексико. Його роботи демонстрували на виставці RESOBOX у Нью-Йорку, а кожна куля отримувала назву за місцем походження землі.

Під час роботи на поверхні з'являються тріщини, які поступово закриваються новими шарами ґрунту. Відбитки рук перетворюються на візерунки, а сама куля ніби набуває власного характеру. Гарднер порівнює цей процес із медитацією: руки працюють, а думки можуть вільно блукати. Поєднання простого матеріалу, терпіння та уважності робить дороданго незвичайним мистецтвом.

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