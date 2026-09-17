Навіщо нареченому були потрібні друзі: похмура історія звичної весільної традиції

Сьогодні друзі нареченого на весіллі допомагають організувати свято, підтримують винуватця урочистості та беруть участь у церемонії. Однак вважається, що первісна роль таких помічників була набагато менш невинною.

Наречений та його друзі на весільному святкуванні. Фото з відкритих джерел

Помічники при викраденні нареченої. Одна з версій походження традиції пов'язана із давнім звичаєм, який називають "викраденням нареченої". Якщо сім'я жінки не погоджувалася на шлюб або чоловік хотів обійти традиційні правила залицяння, йому могли допомагати близькі друзі та родичі. Вони мали фізично забрати жінку з сім'ї чи поселення, а також захистити нареченого від можливого опору з боку її родичів.

Чому друзів було кілька. Інший зв'язок із традицією можна знайти у Стародавньому Римі. Там на весіллі було потрібно 10 свідків. Через правові норми, що існували тоді, ними могли бути лише чоловіки, що, за версією джерела.

Звідки взявся best man. Окремо розглядається походження головного помічника нареченого. Згідно з наведеною дослідниками версією, традиція "найкращого чоловіка" пов'язана з готичними звичаями XVI століття. Така людина могла відповідати за викрадення нареченої, захищати учасників весілля від нападників та не дозволяти жінці покинути церемонію.

Сьогодні роль друзів нареченого практично повністю змінилася: вони допомагають з організацією весілля та підтримують нареченого, а не беруть участь у насильстві чи викраденні. Історія цієї традиції показує, наскільки сильно значення звичних весільних звичаїв може змінюватися з часом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" наводив 5 ознак емоційного віддалення у шлюбі