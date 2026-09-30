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На картині 19 століття помітили жінку зі смартфоном (ФОТО)

На картині Фердинанда Георга Вальдмюллера 19 століття помітили предмет, схожий на смартфон.

30 вересня 2026, 20:45
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Автор:
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Slava Kot

Картина австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера несподівано стала приводом для дискусій про смартфони, технології та подорожі в часі. На полотні, написаному в 19 столітті, помітили деталь, яка нагадує сучасний мобільний телефон.

На картині 19 століття помітили жінку зі смартфоном (ФОТО)

На картині 160-річної давності помітили жінку зі "смартфоном"

На картині Фердинанда Георга Вальдмюллера під назвою "Очікувана" ("Недільний ранок"), молода жінка в одязі того часу йде кам'янистою стежкою та уважно дивиться на невеликий прямокутний предмет у своїх руках. За кілька метрів від неї чоловік стоїть навколішки з рожевою квіткою, очікуючи на зустріч із коханою.

Саме поза жінки особливо нагадала сучасним користувачам знайому сцену: людина йде вулицею, не відриваючи погляду від смартфона. Через це в соцмережах виникли припущення про те, що героїня 19 століття нібито здійснила подорож у часі та перевіряє соцмережі або застосунок для знайомств.

На картині 19 століття помітили жінку зі смартфоном (ФОТО) - фото 2

На картині 19 століття знайшли "смартфон"

Уперше картина стала вірусною ще у 2017 році, однак згодом дискусія повернулася з новою хвилею. Однак загадка жінки 19 століття зі "смартфоном" має значно прозаїчніше пояснення. Як виявилося, жінка тримає не телефон, а молитовник. Цей предмет, цілком звичний для тогочасної людини і саме релігійний контекст і пояснює її зосередженість.

"Мене найбільше вражає те, наскільки зміна в технологіях змінила інтерпретацію картини та певним чином використала весь її контекст. Велика зміна поглядів в тому, що у 1850 чи 1860 році кожен глядач ідентифікував би предмет, яким захоплена дівчина, як збірник гімнів чи молитовник. Сьогодні усі фіксують сцену, де дівчина-підліток дивиться в соціальні мережі на своєму смартфоні", — заявив мистецтвознавець Пітер Рассел.

Таким чином, картина Вальдмюллера стала своєрідним прикладом того, як змінюється не лише світ навколо нас, а й наше прочитання мистецтва минулого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що телефони зникнуть до 2035 року. 3 технології, які повністю замінять смартфон.

Також "Коментарі" писали, що "мандрівник у часі" зі смартфоном був помічений на відео 1995 року.



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Джерело: https://www.dailymail.com/lifestyle/article-12025143/Painting-1860s-young-woman-using-iPhone.html
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