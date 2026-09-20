Джонні Депп створив першу скульптуру: як виглядає 2-метрова Людина-кролик (ФОТО)

Джонні Депп уперше представив себе як скульптор. Двометрову роботу "Людина-кролик" з білого бронзового сплаву покажуть на артярмарку Contemporary Istanbul, який проходитиме 22–27 вересня. Скульптуру встановлять просто неба на території історичної османської верфі Tersane Istanbul на березі Золотого Рогу. Робота стане одним зі спеціальних проєктів мистецького ярмарку.

Джонні Депп. Фото: Associated Press

Скульптура Деппа "Людина-кролик" поєднує риси людини та кролика. Персонаж постає як своєрідний охоронець, який тримає "меч правди". Образ має особисту історію: вперше він з’явився на дитячому малюнку сина актора Джека Деппа, якому на той момент було близько п’яти років.

За словами Джонні Деппа, малюнок сина нагадав йому власний сон з дитинства. Актор почав переносити цей образ у свої ескізи, картини та принти, поступово перетворивши його на один з мотивів своєї творчості.

"Це був якийсь персонаж, якого Джек нашкрябав — прекрасні дитячі каракулі, що склалися в цю форму, цей образ. Він нагадав мені повторюваний сон, який я бачив у дитинстві", — розповів Депп.

Над створенням скульптури актор працював разом з Sigg Art Foundation, Pantheon Art та міланською ливарнею Fonderia Artistica Battaglia. Саме ця робота стала першим скульптурним проєктом Деппа, який раніше переважно працював з живописом, графікою та принтами.

Поява "Людини-кролика" також збігається з виставкою Джонні Деппа "Купа всього" у Шанхайському музеї сучасного мистецтва. Експозиція об’єднала понад 200 його робіт, зокрема картини, ескізи та інші мистецькі твори. Образ "Людини-кролика" також представлений у творчості актора ще до створення скульптури.

Паралельно Депп продовжує працювати в кіно. Серед його майбутніх проєктів фільми "Ебенезер" і "Денний п’яниця".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Шарліз Терон проігнорувала Джонні Деппа на Тижні моди в Парижі.