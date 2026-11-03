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Чому на старих фотографіях ніхто не усміхається: причина здивує навіть тих, хто знає історію

Тривала витримка фотоапаратів, суспільні забобони та традиції портретного живопису пояснюють, чому на старих знімках люди майже завжди серйозні.

3 листопада 2026, 13:58
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Сергій Кречмаровський

На старовинних портретах люди зазвичай дивляться в камеру серйозно — навіть під час весіль чи свят. На це вплинули технології, мистецькі традиції та уявлення про пристойність.

Чому на старих фотографіях ніхто не усміхається: причина здивує навіть тих, хто знає історію

Улісс Грант із родиною перед котеджем у Лонг-Бранчі, 1870 рік. Фото: Pach Brothers / Wikimedia Commons, суспільне надбання

Перші фотоапарати вимагали терпіння

На зорі фотографії створення портрета було випробуванням. Через тривалу витримку людині доводилося залишатися нерухомою багато хвилин. Ранні камери могли потребувати близько 20 хвилин для одного знімка. Навіть невеликий рух загрожував розмитим зображенням, тому зберігати нейтральний вираз обличчя було легше, ніж утримувати усмішку.

До 1900 року завдяки розвитку техніки фотографування могло тривати вже близько 20 секунд. Усміхатися перед об'єктивом ставало простіше, але звичка до серйозних портретів нікуди не зникла.

Фотопортрет наслідував живопис

До появи фотографії портрети створювали художники, і така робота могла тривати годинами. Їх замовляли з особливих нагод, щоб увічнити важливу подію чи досягнення. Портрет був урочистим способом зафіксувати людину, а не веселим миттєвим кадром. Ця манера перейшла й до фотографії.

Усмішка вважалася недоречною

У вікторіанську та едвардіанську епохи широка усмішка на портреті могла сприйматися як ознака легковажності або низького соціального статусу. Стриманий вираз обличчя, навпаки, асоціювався з гідністю та елегантністю.

Ще один чинник — посмертна фотографія, популярна у вікторіанську добу. Померлих родичів одягали й фотографували, щоб зберегти пам'ять про них. Такі знімки також пов'язували ранню фотографію із серйозністю.

Отже, відсутність усмішок на старих фото пояснюється поєднанням технічних обмежень і тодішніх уявлень про те, яким має бути портрет. 

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як 100 років тому чоловіки домагалися уваги жінок



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Джерело: https://www.thefactsite.com/why-nobody-smiles-old-photos/
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