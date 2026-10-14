ЗМІ: Міністр Австрії не має сумніву у законності дій поліції під час затримання Ткача та Бондаренка

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер вважає, що затримання журналістів “Української правди” Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка відповідав принципу пропорційності.

Ткач та Бондаренко. Фото з відкритих джерел

Позицію австрійської сторони повідомляють “Українські новини”.

“Затримання ніколи не бувають простими. Але я припускаю, і в мене немає підстав сумніватися, що і в цьому випадку поліція втрутилася відповідно до принципу пропорційності та здійснила затримання”, — цитує видання Карнера.

Зазначається, що, за словами міністра, Віденська прокуратура продовжує розслідування проти чотирьох осіб. Окрім Ткача та Бондаренка, серед них ще двоє громадян України, яких було затримано на початку минулого тижня. Їх підозрюють у здійсненні таємної розвідувальної діяльності на шкоду Австрії, пише ЗМІ.

Журналісти наводять і слова колишнього прокурора САП Станіслава Броневицького. Він, зазначає видання, іронічно прокоментував реакцію “Української правди” на відповідь австрійської сторони.

“Прийшов час оголошувати реформу віденської поліції і прокуратури та запроваджувати конкурс на посаду керівника поліції та, відповідно, прокурора. Обов'язково з переважним голосом міжнародників. Австрійські реформи не спинити”, — цитує ЗМІ.

Видання нагадало, що згідно з австрійським законодавством кримінально караним є незаконне наполегливе переслідування особи, якщо протягом тривалого часу хтось систематично шукає її або іншим чином контактує з нею так, що це може істотно порушити її нормальний спосіб життя. Санкція – до одного року позбавлення волі.



