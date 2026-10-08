Зеленський відвідав зруйнований будинок у Прилуках та пообіцяв нове житло кожному постраждалому

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до міста Прилуки, що на Чернігівщині, де на власні очі оцінив масштаби страшних руйнувань після нещодавнього російського обстрілу. Ворожа ракета Х-101 влучила у звичайну житлову п'ятиповерхівку, забравши життя 22 мирних громадян. Керівник держави особисто зустрівся та поспілкувався з мешканцями понівеченого кварталу, які втратили близьких та дах над головою.

Наслідки обстрілу будинку в Прилуках. Фото: ДСНС

Під час важкої емоційної розмови постраждалі щонайперше цікавилися термінами відбудови та гострою потребою у безпечних сховищах. Володимир Зеленський запевнив людей, що держава надасть максимальну підтримку і нікого не залишить сам на сам із бідою.

"Важливо, щоб постраждалі зрештою отримали нове житло. Також, як тільки дозволить безпекова ситуація, мешканці зруйнованого будинку мають отримати доступ до пошкоджених квартир. Голова ДСНС має це проконтролювати", — відразу пообіцяв президент, окресливши першочерговий план допомоги.

Водночас містяни акцентували увагу на іншій критичній проблемі, яка викликає занепокоєння під час щоденних повітряних тривог. За їхніми словами, у мікрорайоні відчувається катастрофічна нестача захисних споруд. Президент у відповідь запевнив, що це питання буде оперативно розв'язане спільно з місцевою владою.

Разом із главою держави до Чернігівської області прибув очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії, який зміг особисто побачити наслідки російського терору проти цивільного населення. Британський дипломат висловив солідарність із українським народом і наголосив, що Лондон активізує тиск на країну-агресорку. Він твердо пообіцяв посилювати санкційні обмеження проти Росії, а також запевнив, що його країна шукатиме додаткові шляхи допомоги Україні в захисті неба від ракетних атак.

Наразі біля понівеченої п'ятиповерхівки в Прилуках досі триває важка пошуково-рятувальна операція, рятувальники продовжують розбирати уламки залізобетонних конструкцій. Сюди, до місця непоправної трагедії, приголомшені та скорботні мешканці міста невпинно несуть живі квіти, лампадки та дитячі іграшки на згадку про безневинно вбитих сусідів та рідних.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що маленька Злата, якій виповнилося лише три роки, та її матір Катерина наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Дівчинку, яка опинилася в пастці під уламками зруйнованої будівлі в Прилуках, надзвичайники буквально на руках винесли з місця події.