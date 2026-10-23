Заряджайте усе: одна з ТЕС ДТЕК зупинила роботу, у п'яти великих містах зникало світло

Російська армія здійснила чергову масштабну атаку на українську енергетичну систему, завдавши значних руйнувань об'єктам генерації та розподілу. Внаслідок ворожих ударів одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК повністю зупинила виробництво електрики.

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Пресслужба енергетичної компанії повідомила про серйозні наслідки чергового терористичного акту на підприємстві.

"Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК, — констатували в компанії, оцінюючи масштаби руйнувань інфраструктури. — Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання".

Енергетики наголошують, що за весь час великої війни теплоелектростанції ДТЕК зазнавали ворожих ударів уже понад 230 разів.

Цього разу під обстрілом опинилося місто Дніпро, де місцеві мешканці пізно ввечері зафіксували проблеми з електропостачанням. Водночас моніторингові ресурси інформували про раптове та масштабне зникнення світла одразу у п'яти великих містах України — Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Павлограді та Запоріжжі, що свідчить про системні удари по енергетичних вузлах інших областей.

Паралельно протягом усієї ночі під прицілом ворога перебувала Житомирська область. Місцева ОВА повідомила про нову серію атак на житловий сектор та критичні об'єкти.

"Протягом ночі, що минула, — зазначили в обласній військовій адміністрації, описуючи нічні події, — ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки".

Наслідки ворожих влучань у регіоні виявилися вкрай важкими. За офіційними даними, станом на 7-му годину ранку 23 жовтня без електроенергії залишаються понад 900 міст та сіл Житомирської області. Наразі всі місцеві об'єкти критичної інфраструктури переведені на альтернативні резервні джерела енергоживлення, а для цивільного населення оперативно розгорнули роботу Пунктів незламності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський назвав ризики у разі втрати Слов'янська та Краматорська.