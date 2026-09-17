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З’явилася нова інформація про вибух біля ТЦК на Львівщині: що відомо

Біля Стрийського районного ТЦК у Миколаєві на Львівщині стався вибух. СБУ та поліція затримали двох чоловіків за підозрою у теракті.

17 вересня 2026, 21:45
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Slava Kot

У місті Миколаїв Львівської області стався вибух поблизу будівлі Стрийського районного ТЦК та СП. Служба безпеки України кваліфікувала подібні дії як теракт, а правоохоронці вже затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину.

З’явилася нова інформація про вибух біля ТЦК на Львівщині: що відомо

Вибух біля ТЦК на Львівщині

Внаслідок інциденту біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині поранення отримав військовослужбовець. За даними СБУ, інцидент стався вдень 17 вересня близько 16:30. Невідомий вибуховий пристрій викинули безпосередньо з вікна автомобіля, що проїжджав повз військовий об’єкт. Постраждалому військовому медики надали оперативну допомогу одразу на місці події. Його стан наразі контролюють лікарі.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових дій, за гарячими слідами встановивши осіб, які перебували в автівці. Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 КПК України.

"СБУ кваліфікує вибух у місті Миколаїв Львівської області як терористичний акт. Кримінальне провадження відкрито за статтею 258 Кримінального кодексу України", — повідомили в пресслужбі обласного управління СБУ.

Спільне розслідування проводять СБУ, Національна поліція та військова прокуратура. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Львівщині пролунав вибух біля будівлі Стрийського РТЦК. Після цього територія навколо військкомату була повністю оточена. На місці кримінального інциденту розгорнули роботу експерти-криміналісти, вибухотехніки, правоохоронці та слідчо-оперативна група.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BDMLVXVdy/
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