З’явилася нова інформація про вибух біля ТЦК на Львівщині: що відомо

У місті Миколаїв Львівської області стався вибух поблизу будівлі Стрийського районного ТЦК та СП. Служба безпеки України кваліфікувала подібні дії як теракт, а правоохоронці вже затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Вибух біля ТЦК на Львівщині

Внаслідок інциденту біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині поранення отримав військовослужбовець. За даними СБУ, інцидент стався вдень 17 вересня близько 16:30. Невідомий вибуховий пристрій викинули безпосередньо з вікна автомобіля, що проїжджав повз військовий об’єкт. Постраждалому військовому медики надали оперативну допомогу одразу на місці події. Його стан наразі контролюють лікарі.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових дій, за гарячими слідами встановивши осіб, які перебували в автівці. Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 КПК України.

"СБУ кваліфікує вибух у місті Миколаїв Львівської області як терористичний акт. Кримінальне провадження відкрито за статтею 258 Кримінального кодексу України", — повідомили в пресслужбі обласного управління СБУ.

Спільне розслідування проводять СБУ, Національна поліція та військова прокуратура. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Львівщині пролунав вибух біля будівлі Стрийського РТЦК . Після цього територія навколо військкомату була повністю оточена. На місці кримінального інциденту розгорнули роботу експерти-криміналісти, вибухотехніки, правоохоронці та слідчо-оперативна група.