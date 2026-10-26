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Ворожий удар зруйнував будівлю ТРЦ у Запоріжжі: що відомо про загиблих та поранених

Потужні вибухи в Запоріжжі: деталі ранкової атаки на місто від ОВА

26 жовтня 2026, 09:39
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Недилько Ксения

Початок дня у Запоріжжі відзначився черговим актом російського терору проти цивільної інфраструктури. Зранку під ударом опинився один із міських комерційних об'єктів.                                                                                     

Ворожий удар зруйнував будівлю ТРЦ у Запоріжжі: що відомо про загиблих та поранених

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

"Ворог зранку атакував Запоріжжя", — повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За даними посадовців, під ворожий приціл потрапила будівля торговельного центру, який на момент атаки вже не функціонував.

Влучання спричинило серйозне займання на території об'єкта. На місце події оперативно прибули екстрені служби для ліквідації вогню та розбору завалів.

"Попередньо, обійшлось без поранених", — зазначили в ОВА, додавши, що інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих наразі продовжує уточнюватися.

Ворожий удар зруйнував будівлю ТРЦ у Запоріжжі: що відомо про загиблих та поранених - фото 2
Ворожий удар зруйнував будівлю ТРЦ у Запоріжжі: що відомо про загиблих та поранених - фото 2

                                                                                                                                                                                       

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні, 26 жовтня, через дефіцит потужності у низці областей країни будуть діяти стабілізаційні заходи для зменшення навантаження на мережу.

"Сьогодні, 26 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", — попередили в НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових об'єктів. Водночас у цей же часовий проміжок запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від однієї до двох черг.



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