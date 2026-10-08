Відео, яке облетіло світ: що з дитиною, яку рятувальник виніс з-під завалів

Маленька Злата, якій виповнилося лише три роки, та її матір Катерина наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Дівчинку, яка опинилася в пастці під уламками зруйнованої будівлі в Прилуках, надзвичайники буквально на руках винесли з місця події.

Врятована дитина у Прилуках. Фото: Суспільне Чернігів

Як з'ясувалося, напередодні ввечері жінка разом із донькою приїхала з села Линовиця, де залишився батько сімейства. Вони планували погостювати у своєї родички — співробітниці поліції Юлії Малиш. Будинок останньої і зазнав руйнувань. Очільник місцевого райвідділу розповів про деталі перебування родини в оселі.









"Батько дівчинки був вдома у с. Линовиця, — повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов. — Мама з дівчинкою приїхала погостювати до сестри-поліцейської Юлії Малиш напередодні ввечері, яка наразі теж у лікарні".

Цей вечір став фатальним для родини, адже в гості до сестер приїхала і їхня мати Людмила. На жаль, літня жінка не вижила внаслідок руйнування конструкцій. Також трагедія забрала життя господаря оселі.

Правоохоронці підтвердили, що під час інциденту загинули двоє людей.

"Чоловік Юлії, Олег Малиш, загинув, — зазначив під час розмови Стоянов, додавши трагічні деталі про інших родичів. — Мати Юлії та Катерини — Людмила — загинула. Вона теж приїхала до родини ввечері".

Наразі лікарі борються за життя та здоров'я постраждалих сестер Юлії та Катерини, а також маленької Злати. Слідчі та рятувальні служби продовжують роботу на місці події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рятувальники всю ніч розбирали завали зруйнованого російською ракетою х-101 будинку. Наразі відомо про 22 загиблих, серед них 5 дітей. Ще понад 50 людей отримали поранення.