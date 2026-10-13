Усі зустрічі скасовано: Папу Римського терміново госпіталізували - деталі

Папу Римського Лева XIV госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі для операції з видалення невеликого утворення в легені. Медики виявили його на ранній стадії, а хірургічне втручання має допомогти визначити, чи є вузлик злоякісним. Через лікування понтифік скасував заплановані зустрічі до 20 жовтня.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

Про проблеми зі здоров’ям 71-річний Папа Римський повідомив під час недільної молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра. За його словами, обстеження виявило невеликий, добре локалізований вузлик у легені. Лікарі рекомендували видалити утворення, і понтифік вирішив дослухатися до їхніх порад.

У Ватикані повідомили, що операція запланована на 13 жовтня після обіду. Втручання оцінюють як таке, що має низький рівень ризику. Водночас остаточні висновки щодо характеру новоутворення можна буде зробити після відповідного медичного дослідження.

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін розповів, що відвідав Папу напередодні. За його словами, їхня розмова відбулася спокійно. Кардинал назвав новину про виявлене утворення несподіваною, але наголосив, що своєчасне виявлення проблеми дає змогу швидко розпочати лікування.

Лев XIV, який народився в Чикаго, став першим в історії Папою Римським американського походження у травні 2025 року. До госпіталізації він дотримувався активного графіка, здійснював закордонні поїздки та регулярно відвідував резиденцію в Кастель-Гандольфо неподалік Рима.

Ситуація привернула особливу увагу на тлі проблем зі здоров’ям його попередника Франциска. У 2025 році той провів у лікарні понад п’ять тижнів через бронхіт, що ускладнився двосторонньою пневмонією. Франциск помер 21 квітня 2025 року, менш ніж через місяць після виписки.



