«Укрпошта» кардинально змінює правила обслуговування у міських відділеннях

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оптимізує внутрішні процеси та змінює черговість обслуговування клієнтів у містах через безпекові виклики. Відтепер першочерговим завданням для працівників стає оформлення та видача посилок, які прийматимуть та відпускатимуть без черги.

Ілюстративне фото

Очільник компанії Ігор Смілянський пояснив, що реформа зумовлена необхідністю пришвидшити логістику в умовах регулярних загрозових ситуацій. Постійні повітряні тривоги суттєво обмежують робочий час, тому оператор намагається використати кожну хвилину ефективно.

"Ми прагнемо якомога швидше доставляти ваші посилки", — наголосив генеральний директор "Укрпошти". Він навів приклад, що для вчасної

доставки відправлення з Києва до Одеси наступного дня, вантаж має виїхати зі столиці щонайпізніше о 22:00. "І саме тому, — додав керівник компанії, — поки є така можливість, ми будемо максимально швидко приймати ваші посилки, щоб вони почали свій шлях до отримувача".

Смілянський підкреслив, що якщо клієнт не встигне оформити відправлення до початку сирени, процес сортування та транспортування зміститься на цілу добу. Водночас швидка видача посилок допоможе уникнути скупчення людей у приміщеннях. Хоча компанія повністю компенсує вартість речей у разі прильотів, гроші часто не здатні повернути радість від очікуваного подарунка чи особистих речей.

Зміни торкнуться фінансових послуг, як-от виплата пенсій чи оплата рахунків, проте в компанії запевняють, що їхні одержувачі не постраждають.

"Фінансові послуги надаються тут і зараз", — зауважив очільник оператора, заспокоюючи громадян, які приходять по грошові перекази чи виплати. "І навіть якщо ви завітаєте до нас після тривоги, — підкреслив Ігор Смілянський, — ви в будь-якому разі отримаєте послугу того самого дня, і її не можна буде знищити (бо сервери ми захистили)".

Нововведення вже набули чинності. Спеціальні інструкції отримали понад 90% міських філій компанії, де працює більше ніж одне операційне вікно — саме там виділять окреме "Експрес-вікно".

Наступними етапами модернізації "Укрпошти" стануть масштабування мережі поштоматів та впровадження терміналів самообслуговування. Водночас алгоритми дій під час оголошення різних рівнів повітряної небезпеки наразі не переглядалися, проте компанія вже розробляє особливі пропозиції щодо функціонування поштової системи у зимовий період.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що "Нова пошта" вводить нові правила під час повітряних тривог.