Воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти здійснили надскладну та успішну гуманітарну місію на лівобережжі Херсонщини, підтримавши українців, які опинилися в ізоляції під контролем ворога.

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Українські захисники змогли передати масштабну партію найнеобхідніших речей людям, які потерпають від дій загарбників.

"34-та ОБрМП провела чергову спецоперацію по доставці провізії жителям тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині", — офіційно повідомили у підрозділі.

Завдяки чіткому плануванню, морпіхам вдалося переправити через лінію фронту колосальний обсяг вантажу. Загалом мешканці отримали близько 10 тонн допомоги, куди увійшли найважливіші продуктові набори, засоби гігієни та життєво необхідні медикаменти для людей, які мають тяжкі хронічні хвороби.

Сама операція вимагала максимальної злагодженості та відбувалася в умовах підвищеної бойової готовності. Доки частина військових безпосередньо займалася транспортуванням, інші підрозділи забезпечували вогневе прикриття з повітря та землі.

"Поки одні екіпажі пілотів за допомогою дронів здійснювали скиди пакунків з їжею, інші розрахунки бригади контролювали небо", — розкрили деталі бойової роботи у пресслужбі.

Оборонці безперервно відпрацьовували по ворожих позиціях, щоб не дати окупантам зірвати місію та захистити безпілотні апарати від систем протидії супротивника.

Завдяки професіоналізму та мужності українських військових, ризикований задум вдалося втілити в життя на сто відсотків. Командування підкреслило, що "операція пройшла успішно та без втрат для українського підрозділу", а вся запланована гуманітарна допомога була доставлена адресатам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Офіс Омбудсмана щодня веде переговори заради порятунку тисяч заблокованих цивільних.