У зоомагазині знайшли небезпечного крокодила: його тримали у неймовірно тісній ємності

Незвичайний інцидент стався в японському місті Осака, де поліція виявила небезпечних екзотичних тварин у зоомагазині. Серед них був 1,5-метровий морський крокодил, якого власник утримував у вкрай обмеженому просторі.

Ілюстративне фото. У японському зоомагазині виявили небезпечного крокодила. Фото: Pixabay

Поліція затримала 34-річного власника магазину Сома Сатомі. Йому закидають порушення законодавства про добробут і утримання тварин та інших правил. Під час перевірки у підсобному приміщенні правоохоронці також знайшли 21 кайманову черепаху. В основній частині магазину продавали інших екзотичних тварин, зокрема кажанів і скорпіонів.

Саморобний "будинок" для крокодила

Найбільше уваги привернув саме крокодил. Тварину утримували в акриловій ємності, яку, за даними джерела, власник, схоже, зробив самостійно. Її довжина становила близько 150 сантиметрів, а висота — 61 сантиметр. Тобто ємність була лише трохи довшою за самого крокодила.

Зверху конструкцію накрили металевою сіткою, а для додаткової фіксації поклали на неї важкий предмет. При цьому морський крокодил належить до тварин, які можуть становити небезпеку для життя людини. Хоча знайдений екземпляр ще не був дорослим, у майбутньому представники цього виду можуть виростати більш ніж до чотирьох метрів.

Власник заявив, що крокодил був його особистим домашнім улюбленцем і не призначався для продажу. Однак це не змінило ситуації: утримання настільки небезпечної тварини викликало серйозні питання щодо безпеки та умов її життя.

Місцеві жителі також розповіли журналістам, що мало хто взагалі знав про існування зоомагазину в цій будівлі. Після вилучення тварину, ймовірно, передадуть до установи, де для неї буде більше простору.

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