У СБС виявили зрадника: стало відомо, хто допомагав росіянам захопити Донеччину

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію на Донеччині, затримавши чергового ворожого агента у лавах української армії. Розшукові заходи реалізували за чіткого сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем. Зрадником виявився чинний військовослужбовець — кулеметник однієї з бригад БПЛА, яка виконує завдання на Краматорському напрямку фронту.

Ілюстративне фото

Слідство встановило, що фігурант систематично передавав окупантам координати вогневих позицій, маршрути переміщення та бойові завдання своєї ж роти. Окрім передачі координат, він фіксував руйнування після прильотів російських ракет та артилерії.

"Доповідав російській спецслужбі про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту", — зазначають у пресцентрі відомства, додаючи, що агент діяв безпосередньо в інтересах фсб РФ.

Контррозвідники виявили підозрілу активність бійця на початковому етапі. Завдяки оперативному втручанню зловмисника схопили на гарячому, коли той формував чергове інформаційне повідомлення для кураторів. Як з'ясувалося, спецслужби рф завербували чоловіка через спеціалізований Telegram-канал, призначений для пошуку романтичних стосунків.

Згода на роботу проти власної країни перетворила кулеметника на шпигуна, який використовував звичайні онлайн-сервіси для координації ударів. Замість захисту побратимів, зловмисник, як повідомили в СБУ, "почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у фігуранта смартфон, який містив прямі докази його шпигунської діяльності на користь росії. На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру за фактом несанкціонованого поширення військової інформації в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, що наразі загрожує військовому 8 роками тюрми. Крім того, наразі тривають додаткові слідчі дії для можливої перекваліфікації справи на статтю про державну зраду, процесуальний нагляд у якій забезпечує Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під державний контроль вдалося повернути 125 квадратних кілометрів українських територій на Донеччині.

