Трагедія в середмісті столиці: Залужний втратив близьких через атаку на будівлю НАН

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Недилько Ксения
Зухвалий та цинічний обстріл центральних кварталів Києва, внаслідок якого постраждали об'єкти наукової інфраструктури, викликав хвилю обурення та скорботи серед найвищого військово-політичного керівництва країни. Руйнування історичної будівлі Національної академії наук стало не просто матеріальною втратою, а глибокою гуманітарною трагедією, яка зачепила еліту українського суспільства.
Валерій Залужний
Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився особистими спогадами про особливе значення цієї установи у його житті та кар'єрі.
Дипломат висловив категоричне засудження методів ведення війни Кремлем, який повністю зневажає будь-які норми міжнародного права та моралі, перетворюючи цивільні наукові інститути на мішені для своїх ракет і реактивних дронів.
Наприкінці свого звернення Валерій Залужний висловив щирі співчуття всім постраждалим науковцям та родинам загиблих співробітників академії. Наразі на місці влучання завершуються першочергові рятувальні заходи, а українське суспільство вимагає від закордонних партнерів жорстких санкційних та оборонних кроків у відповідь на черговий прояв російського державного тероризму.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти сьогодні вдень вдарили по центру Києва, унаслідок чого палахнула будівля НАН. Співробітники намагалися врятуватися від вогню, залазивши на вікна.