Трагедія в середмісті столиці: Залужний втратив близьких через атаку на будівлю НАН

Зухвалий та цинічний обстріл центральних кварталів Києва, внаслідок якого постраждали об'єкти наукової інфраструктури, викликав хвилю обурення та скорботи серед найвищого військово-політичного керівництва країни. Руйнування історичної будівлі Національної академії наук стало не просто матеріальною втратою, а глибокою гуманітарною трагедією, яка зачепила еліту українського суспільства.

Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився особистими спогадами про особливе значення цієї установи у його житті та кар'єрі.

"Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи, — відверто розповів Валерій Залужний, згадуючи часи своєї військової діяльності та тісну співпрацю з науковцями. З болем коментуючи втрату колег, дипломат додав: — Я знав кожний куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. І вони мене знали. Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули. Лише тому, що любили свою країну".

Дипломат висловив категоричне засудження методів ведення війни Кремлем, який повністю зневажає будь-які норми міжнародного права та моралі, перетворюючи цивільні наукові інститути на мішені для своїх ракет і реактивних дронів.

"Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності, — наголосив ексголовнокомандувач, висловлюючи нерозуміння пасивністю деяких міжнародних спостерігачів, адже: — Все це відбувається у 21 столітті, на очах у всього світу. Ми обовʼязково її відбудуємо, нашу Національну академію наук. Вона обовʼязково буде. Не повернемо лише тих, хто загинув. І, звісно, ніколи не пробачимо тому, хто у цьому винний".

Наприкінці свого звернення Валерій Залужний висловив щирі співчуття всім постраждалим науковцям та родинам загиблих співробітників академії. Наразі на місці влучання завершуються першочергові рятувальні заходи, а українське суспільство вимагає від закордонних партнерів жорстких санкційних та оборонних кроків у відповідь на черговий прояв російського державного тероризму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти сьогодні вдень вдарили по центру Києва, унаслідок чого палахнула будівля НАН. Співробітники намагалися врятуватися від вогню, залазивши на вікна.