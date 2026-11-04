Трагедія в Комишувасі: з-під завалів дістали 37 тіл, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти

У селищі Комишуваха Запорізької області рятувальники та правоохоронці вже кілька днів безперервно ліквідовують наслідки жорстокого ворожого обстрілу. Ситуація на місці руйнувань залишається критичною, а масштаби людських втрат продовжують зростати.

Рятувальна операція в Комишувасі, фото: ДСНС України

Пошукові загони метр за метром розбирають понівечені конструкції будівель у надії знайти вцілілих або деблокувати загиблих.

"У Комишувасі вже третю добу тривають аварійно-рятувальні заходи", — офіційно повідомили в Національній поліції України.

Станом на теперішній момент "з-під завалів вдалося деблокувати 37 тіл". За інформацією слідчих, на цей час вже ідентифіковані 12 людей, проте доля багатьох інших досі залишається невідомою.

"Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей", — констатують у відомстві, додаючи, що частина з них, імовірно, буде упізнана серед вже знайдених.

Водночас під завалами можуть залишатися ще 38 людей.





Через значні ушкодження та термічну дію візуальне впізнання багатьох жертв є неможливим, тому криміналісти задіяли молекулярно-генетичні методи дослідження. Процес встановлення осіб потребує тривалого часу та залучення родичів. Поліцейські розповіли, що "тіла деяких деблокованих людей неможливо ідентифікувати візуально". З цієї причини фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, поліції області проводять роботу з родичами загиблих: "відбирають біологічні зразки для подальшого виведення ДНК-профілів та проведення порівняльних досліджень".

Робота з людьми, які переживають страшне горе, покладає на співробітників МВС додаткову відповідальність, яка виходить за межі звичайних судово-медичних процедур. Поліцейські наголошують, що ця процедура потребує не лише фахових знань, а й значної психологічної витримки. Попри емоційне навантаження, правоохоронці супроводжують родини на кожному етапі, надають всю необхідну підтримку та пояснюють порядок проведення ідентифікації. Вони запевнили, що спеціалісти докладають всіх зусиль, аби якнайшвидше встановити особи загиблих і передати тіла рідним для гідного поховання.

Для оперативної комунікації з постраждалими сім'ями розгорнуто гарячу лінію. Громадян закликають негайно виходити на зв'язок зі слідчими, якщо їхні рідні не виходять на зв'язок після обстрілу.

"Якщо ви розшукуєте близьких, які могли загинути внаслідок обстрілу, звертайтеся до центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області за телефоном: 095-450-41-86", — нагадали в Нацполіції, уточнивши, що за цим номером для звернень доступні також усі месенджери.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські військові діяли абсолютно холоднокровно, використавши проти беззбройного мирного населення надпотужне озброєння, розраховане на запеклі штурми оборонних рубежів.

"Це була прицільна комбінована атака. Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів, — деталізував схему обстрілу керівник ОВА. — Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000".