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Стрілянина в центрі Києва, поранені поліцейські та військовослужбовці: що відомо

У Нацполіції розповіли, що стало причиною стрілянини в Києві

19 жовтня 2026, 20:19
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Кречмаровская Наталия

У Києві у приміщенні ТЦК на Печерську сталася стрілянина.

Стрілянина в центрі Києва, поранені поліцейські та військовослужбовці: що відомо

Поліція. Ілюстративне фото

У Нацполіції повідомили, що, за попередньою інформацією, стрілянину відкрив чоловік, якого було доставлено за порушення законодавства про мобілізацію.

“Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції”, — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді неодноразово критикували дії ТЦК, навіть президент України Володимир Зеленський на початку року визнав наявність бусифікації та наказав ліквідувати це ганебне явище. Однак реформа ТЦК, про яку говорили при міністрі оборони Федорові, досі не представлена у парламенті.

Народний депутат Олександр Качура, виступаючи на засіданні Ради нагадав, що свавілля ТЦК в Україні продовжується. Політик наголосив, що людей продовжують викрадати, бити, катувати. У приміщеннях ТЦК, де перебувають мобілізовані, умови, за його словами, гірші, ніж у СІЗО. Багато різких слів про ТЦК, зауважив парламентар, говорять і військові на фронті. 

Він також вказав на жахливі ситуації, які досі трапляються на вулицях міст — людину забрали перед хірургічним відділенням, а йому у той день мали робити операцію, чи мобілізація багатодітних. Політик розповів, що на фронт привозять зневірених, побитих, зловлених на вулиці чоловіків. Деякі мають серйозні хвороби і навіть самі потребують сторонньої допомоги.



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