Відомий південноафриканський проповідник Джошуа Мхлакела знову сколихнув релігійну спільноту заявами про близький фінал людства. Пастор переконує, що вирахував остаточний час для біблійної есхатологічної події — Вознесіння вірян на Небо перед початком Великої Скорботи. За його новою теорією, історичний момент настане в період між 12 та 13 жовтня.

Фото, створене штучним інтелектом

Свої висновки Мхлакела базує на видіннях, у яких йому нібито з'являлися Бог та Ісус. Чоловік наполягає, що релігійне свято, пов'язане з пророцтвом, насправді змістилося у часі.

"Бог сказав мені, бо іншої дати немає, 12–13 жовтня, — безапеляційно стверджує скандальний релігійний діяч, — це справжнє свято труб, коли я зустрінуся зі своїм спасителем віч-на-віч у захопленні".

Ці заяви звучать на тлі жорсткої критики, адже Мхлакела вже неодноразово помилявся. Зокрема, його пророцтво на 23 вересня 2025 року спровокувало соціальний хаос: десятки довірливих підписників онлайн-трансляцій звільнилися з роботи, розпродали власні будинки та автомобілі, очікуючи на порятунок від семирічного періоду земних бід.

Утім, сам пастор не вважає свої минулі заяви брехнею. Він пояснює це тим, що Творець просто відтермінував Судний день задля "обраних", аби людство встигло покаятися.

"Немає іншого фіналу. Я маю на увазі, немає іншої дати вознесіння, — виправдовувався Мхлакела під час нещодавнього інтерв'ю. — Це остання дата для мене".

Своє нове перенесення термінів проповідник аргументує помилками в сучасних календарях та пошукових системах. Він переконує, що традиційне єврейське свято Рош Гашана, яке зазвичай відзначають у вересні, через релігійні зсуви насправді припадає на місяць пізніше.

"Багато хто каже, що Свято Труб – це вересень, коли ви гуглите, це 11 вересня, — емоційно пояснював Мхлакела в ефірі CettwinzTV, намагаючись спростувати загальноприйняті факти. — [Це] не Свято Сурми. Справжнє свято сурм насправді припадає на жовтень".

Незважаючи на абсурдність висловлювань, психологи та експерти з питань культів попереджають про небезпеку таких маніпуляцій, оскільки вразливі люди продовжують вірити проповіднику, ризикуючи знову залишитися без засобів до існування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада розгорнула масштабну інформаційну кампанію з метою спростування чуток про спалах легеневої чуми в Сибіру, про який раніше заявляли незалежні медіа та через який висловлював занепокоєння Держдеп США.