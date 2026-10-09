Сильний геомагнітний удар по Землі: як захистити здоров'я та чому можливі збої в роботі зв'язку

Наша планета опинилася під впливом потужного геомагнітного збурення. По Землі вдарила сильна магнітна буря, інтенсивність якої за попередніми оцінками фахівців сягнула червоного рівня у шість балів. За прогнозами метеорологів, сонячний шторм атакуватиме планету протягом трьох днів поспіль, що вимагатиме особливої уваги до власного самопочуття з боку чутливих до погоди людей.

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Попри те, що пік активності вже фіксується, розслаблятися найближчим часом не варто через тривалий шлейф сонячного вітру.





"Завтра і післязавтра її сила дещо знизиться, — попереджають фахівці, описуючи динаміку космічного явища, — але негативний вплив триматиметься".

Медики наголошують, що в цей період коливання магнітного поля можуть безпосередньо позначатися на центральній нервовій та серцево-судинній системах людини. Насамперед це стосується тих, хто має хронічні захворювання або гостро реагує на зміни погоди.

"Можливі перепади настрою і тиску, мігрені, слабкість", — зазначається у рекомендаціях щодо можливих симптомів.

Щоб мінімізувати шкідливі наслідки космічного шторму, фахівці радять дотримуватися простих правил щоденного режиму: пити більше чистої води, уникати емоційних стресів та надмірних фізичних навантажень. Окрім впливу на живі організми, подібні масштабні спалахи на Сонці несуть загрозу й для сучасної інфраструктури. Зокрема, у ці дні суттєво зростає ризик виникнення технічних збоїв у роботі супутникових систем та мобільного зв’язку.

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