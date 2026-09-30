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Сигнал про викрадення та винищувачі в повітрі: рейс Дубай — Тель-Авів перервала бійка в кабіні екіпажу

Життя 174 пасажирів рейсу Flydubai опинилося під загрозою: причина приголомшлива

30 вересня 2026, 11:44
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Недилько Ксения

Ранковий переліт авіакомпанії Flydubai з Дубая до Тель-Авіва ледь не завершився катастрофою через кулачний бій безпосередньо у кабіні пілотів. На борту повітряного судна перебувало 174 пасажири, серед яких 27 дітей, коли екіпаж раптово надіслав у ефір тривожні кодові сигнали. Спочатку борт передав загальний код надзвичайної ситуації "7700", а згодом — "7500", який офіційно сигналізує про захоплення літака або незаконне втручання в керування.

Сигнал про викрадення та винищувачі в повітрі: рейс Дубай — Тель-Авів перервала бійка в кабіні екіпажу

Ілюстративне фото

Через загрозу безпеці лайнер терміново перенаправили до Саудівської Аравії. Паралельно з цим військове командування Ізраїлю підняло в небо винищувачі для перехоплення. Згодом ізраїльські та саудівські спецслужби підтвердили, що борт успішно приземлився в аеропорту міста Табук.

Як з'ясувалося пізніше, причиною паніки та зміни курсу став жорсткий конфлікт між членами екіпажу. Офіційні представники Flydubai та уряду Ізраїлю підтвердили, що бійку вчинили перший пілот, який є громадянином РФ, та його колега — другий пілот-українець. Конкретні причини, що спровокували міжнаціональну сутичку на такій висоті, наразі не розголошуються.

За повідомленнями ізраїльських медіа, які посилаються на свідків інциденту, ситуація в літаку швидко вийшла з-під контролю.

"Один із пасажирів намагався вгамувати розлюченого пілота і отримав травми", — зазначають журналісти, демонструючи перші кадри з салону, де видно закривавленого чоловіка.

Сигнал про викрадення та винищувачі в повітрі: рейс Дубай — Тель-Авів перервала бійка в кабіні екіпажу - фото 2
Сигнал про викрадення та винищувачі в повітрі: рейс Дубай — Тель-Авів перервала бійка в кабіні екіпажу - фото 2

Свідки події додають, що людям довелося діяти рішуче:

"Пасажири самостійно втрутилися в конфлікт та допомогли скрутити одного з пілотів, щоб уникнути падіння літака".

Подальшим розслідуванням інциденту займатимуться міжнародні авіаційні відомства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Російській Федерації на території Амурської області зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який окупаційні війська регулярно використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Інформацію про авіаційну подію та масштабні втрати серед льотного складу офіційно визнали у Москві.



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