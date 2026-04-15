“Схеми для ухилянтів” масштабуються: чоловіків ошукали на десятки тисяч доларів

“Схемами для ухилянтів” займалися помічники народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя". У Державному бюро розслідувань повідомили, що було затримано двох фігуранти.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Зазначається, що помічники вводили військовозобов’язаних громадян в оману — обіцяли організувати виїзд за кордон поза пунктами пропуску. Помічники нардепів переконували чоловіків, що можуть виготовити підроблені документи про інвалідність і паспорти на інше ім’я.

“Свої “послуги” оцінювали від 25 до 30 тис. доларів США. Для переконливості вимагали від клієнтів фотокартки та копії особистих документів, створюючи у них враження реальної підготовки до виїзду”, — йдеться у повідомленні.

Отримавши частину коштів, як зазначають в ДБР, фігуранти продовжували створювати імітацію оформлення документів. Згодом припиняли спілкування та відмовлялися повертати гроші.

В Бюро повідомили, що задокументували заволодіння коштами двох громадян на суму понад 650 тис. грн. У ході розслідування встановлюють інші можливі факти шахрайства.

Помічників нардепів затримали та повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 КК України). Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Службі безпеки України вказують нижчу вартість “послуг” помічників народних депутатів — 16 тис. дол. та не називають, у нардепів з якою партії працюють помічники.

