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Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

«Коли люди ще спали»: голова ОВА Чаус повідомив про наслідки прильоту російської ракети у багатоповерхівку в Прилуках

7 жовтня 2026, 08:31
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Недилько Ксения

Російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Чернігівщини, завдавши масованого ракетного удару по місту Прилуки. Близько сьомої години ранку, коли більшість мешканців ще перебували у своїх домівках, у місті пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт кількома крилатими ракетами типу Х-101, випущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Наслідки удару по Прилуках. Фото: Суспільне

Один із ворожих снарядів влучив безпосередньо у цивільний об'єкт, зруйнувавши житлові оселі. Ситуацію на місці трагедії оперативно прокоментував керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Ракетний удар по Прилуках, — зазначив очільник регіону, підтвердивши пряме влучання у цивільну інфраструктуру. — Одне з влучань — просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали".

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок підступного ранкового нальоту вже зафіксовано людські жертви та численні травмування серед містян.

"Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених, — наголосив В’ячеслав Чаус, запевнивши, що на місці прильоту розгорнуто екстрену рятувальну операцію. — Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів".

Наразі на місці руйнувань у посиленому режимі працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція та комунальні служби. Фахівці розбирають уламки бетонних конструкцій будинку, під якими можуть перебувати заблоковані люди, та надають першу допомогу постраждалим. Інформація щодо точної кількості загиблих і поранених та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.

Інформація оновлюється.

Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Ракетний удар по Прилуках: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2



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