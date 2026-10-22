Путін дав нові накази на найближчі тижні: що відомо від розвідок

Президент України Володимир Зеленський попередив про плани російських окупантів щодо активізації ударів по українських містах у найближчий період та закликав міжнародних союзників посилити тиск на агресора.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Глава держави зазначив, що українські спецслужби володіють чіткими даними стосовно намірів супротивника.

"Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні", – повідомив Володимир Зеленський.

Він пов'язав такі дії Кремля безпосередньо із затримками в отриманні критично важливого озброєння, наголосивши:

"Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів".

Президент також звернув увагу на те, що зменшення міжнародного тиску на країну-агресорку сприймається керівництвом РФ як слабкість.

"І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні", – підкреслив лідер країни, додавши, що для стримування ворога "потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні".

Реагуючи на отримані розвіддані, керівництво держави ініціювало невідкладні дипломатичні та військові заходи для комунікації із західними союзниками.

"Доручив Міністерству оборони України разом з військовим командуванням та МЗС України інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації та наявні загрози, виходячи з тієї інформації, яка надана розвідками", – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що зараз критично "важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені", та висловив глибоку вдячність "всім лідерам та країнам, що допомагають" Україні вистояти у цьому протистоянні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія почала запускати по Україні нову крилату ракету: у чому її небезпека.