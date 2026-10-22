Путін дав нові накази на найближчі тижні: що відомо від розвідок

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський попередив про плани російських окупантів щодо активізації ударів по українських містах у найближчий період та закликав міжнародних союзників посилити тиск на агресора.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Глава держави зазначив, що українські спецслужби володіють чіткими даними стосовно намірів супротивника.
Він пов'язав такі дії Кремля безпосередньо із затримками в отриманні критично важливого озброєння, наголосивши:
Президент також звернув увагу на те, що зменшення міжнародного тиску на країну-агресорку сприймається керівництвом РФ як слабкість.
Реагуючи на отримані розвіддані, керівництво держави ініціювало невідкладні дипломатичні та військові заходи для комунікації із західними союзниками.
Володимир Зеленський акцентував, що зараз критично "важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені", та висловив глибоку вдячність "всім лідерам та країнам, що допомагають" Україні вистояти у цьому протистоянні.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія почала запускати по Україні нову крилату ракету: у чому її небезпека.