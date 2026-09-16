Провал у Раді: депутати відмовилися посилювати штрафи за перевищення швидкості та скасовувати «поріг безкарності»

Український парламент відхилив масштабну реформу системи покарань за порушення правил дорожнього руху, спрямовану на боротьбу з лихачами. Законопроєкт №15348 пропонував доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення окремою статтею 122-6 із жорсткою градацією фінансових санкцій. Зокрема, за перевищення швидкості на понад 20 км/год передбачався штраф у 680 грн, на 40 км/год — 2040 грн, на 60 км/год — 2720 грн, а на 80 км/год — 3400 грн. Для системних порушників, які попадалися більше п'яти разів на рік, штраф мав сягнути 17 000 гривень.

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Народний депутат Ярослав Железняк емоційно відреагував на те, що для ухвалення рішення забракло всього одного голосу.

"Якийсь позор. Після стількох смертей... — обурився парламентар у своєму блозі, констатуючи результати табло. Він також уточнив деталі розгляду: — Рада провалила №15348 — нові штрафи за перевищення швидкості. За основу — 225. Але НЕ підтримали навіть за основу альтернативний №15348-1. За — 198".

Альтернативний документ під номером 15348-1 містив ще радикальніші норми. Він пропонував повністю ліквідувати чинний "поріг безкарності" і карати водіїв уже за перевищення швидкості на 10 км/год. Крім того, документ передбачав сувору відповідальність за керування без прав, повторне ігнорування сигналів світлофора, порушення правил обгону, а у випадку смертельних ДТП — безальтернативне позбавлення права кермувати на строк від 3 до 8 років.

Утім, у парламентській залі прозвучала й абсолютно протилежна оцінка цих законодавчих напрацювань. Частина депутатів побачила в документах фіскальний інтерес замість турботи про людей.

"Не пройшов законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Не наповнять бюджет... — іронічно прокоментувала голосування народна депутатка Анна Скороход. Висловлюючи скепсис щодо аргументів колег, вона наголосила: — А то про безпеку і смертність розповідають. Відповідальність реальну збільшуйте за наслідки, а не просто штрафи".

Через брак голосів обидві законодавчі ініціативи вважаються відхиленими. Питання реформування штрафів за порушення швидкісного режиму наразі залишається замороженим, попри регулярні заклики профільних відомств посилити контроль на українських автошляхах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення "фантомних патрулів" на українські дороги ознаменувалося сотнями штрафів для водіїв. Лише за першу добу роботи в автоматичному режимі у столиці та її околицях було зафіксовано 810 адміністративних правопорушень, пов'язаних із грубим ігноруванням швидкісних обмежень.