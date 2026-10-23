Приватні фонди отримали 334,5 млн грн за угодами зі слідством, але САП не знає про відшкодування державі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Спеціалізована антикорупційна прокуратура порахувала, що приватним благодійним організаціям перераховано 334,5 млн грн за угодами про визнання винуватості у справах НАБУ/САП.
САП. Фото з відкритих джерел
Водночас, як пише “Уніан”, САП не повідомляє головного, на яку суму завдано збитків державі та скільки з неї відшкодовано за цими угодами.
Разом з тим, як пише сайт, САП не повідомила головного: скільки шкоди державі було встановлено у справах, завершених угодами, і скільки цієї шкоди фактично відшкодовано державі.
Згідно з відповіддю САП, кошти отримали такі приватні благодійні фонди:
“Повернись живим” — 272 878 527,62 грн;
“Спільнота Стерненка” — 51 888 932,49 грн;
“Герой України” — 1,3 млн грн;
“Код нації 47” — 2,5 млн грн;
Фонд Сергія Притули — 2,5 млн грн;
“Підтримай третю штурмову” — 50 тис. доларів США, які САП оцінила приблизно у 2 млн грн, та ще 1,5 млн грн.
“Уніан” нагадує, що раніше в юридичній спільноті назвали корупційною практику, коли НАБУ та САП передають кошти від укладених слідством угод в межах кримінальних проваджень окремим благодійним фондам. Зокрема правників обурила ситуація, коли підозрювані чи особи, чия винуватість доказана, йдуть на угоду зі слідством, погоджуються перерахувати якісь кошти на потреби країни, Сил оборони, але при цьому ці кошти спрямовуються у “політичні фонди”, які активно використовують це у політично-електоральних цілях.