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Недилько Ксения
Російська окупаційна армія радикально посилила терор проти українського цивільного населення на тимчасово підконтрольній їй лівобережній частині Херсонської області. Загарбники свідомо створюють нестерпні умови для виживання в прифронтовій зоні, використовуючи людей як гарматне м'ясо.
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Доброволець ЗСУ Станіслав Бунятов оприлюднив критичні дані про ситуацію в громадах, розташованих уздовж русла річки Дніпро.
Аби змусити чоловіче населення йти на співпрацю, окупаційна адміністрація повністю відрізала логістичні шляхи до цивільних кварталів. Життя в регіоні перетворилося на боротьбу за виживання в умовах штучного голоду.
Військовий наголошує, що на лівому березі відбувається заздалегідь сплановане та цілеспрямоване винищення української нації. Російські солдати використовують безвихідне становище громадян, пропонуючи підписання військових контрактів із Збройними силами РФ як єдину примарну альтернативу розстрілу на місці. Українські правоохоронні органи та міжнародні спостерігачі фіксують ці злочини як чергове підтвердження політики геноциду з боку Кремля.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Олешках люди вже деякий час голодують, через дії окупантів.