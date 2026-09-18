Російська окупаційна армія радикально посилила терор проти українського цивільного населення на тимчасово підконтрольній їй лівобережній частині Херсонської області. Загарбники свідомо створюють нестерпні умови для виживання в прифронтовій зоні, використовуючи людей як гарматне м'ясо.

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Доброволець ЗСУ Станіслав Бунятов оприлюднив критичні дані про ситуацію в громадах, розташованих уздовж русла річки Дніпро.

"З прибережних до Дніпра територій Херсонської області рус*я почала добровільно-примусово набирати людей в підрозділи "ДНР" та "ЛНР", — б'є на сполох військовослужбовець, описуючи жорстоку тактику ворожого командування на передовій. Оцінюючи шанси на виживання мобілізованих українців, боєць констатував: — Зазвичай відправляють форсувати річки, або займати позиції, де наші оператори винищують усе, що рухається".

Аби змусити чоловіче населення йти на співпрацю, окупаційна адміністрація повністю відрізала логістичні шляхи до цивільних кварталів. Життя в регіоні перетворилося на боротьбу за виживання в умовах штучного голоду.

"Олешки, Гола Пристань, Нова Збурʼївка, Стара Збурʼївка та інші прибережні населені пункти перебувають в повній ізоляції, — деталізує Бунятов географію гуманітарної катастрофи, спричиненої діями РФ. Військовий зазначає, що загарбники повністю заблокували евакуаційні коридори: — Людей не випускають, гуманітарну допомогу не завозять, або завозять виключно для пропагандистських ЗМІ. Усіх, хто самостійно намагається покинути ці території, просто розстрілюють або вбивають за допомогою дронів".

Військовий наголошує, що на лівому березі відбувається заздалегідь сплановане та цілеспрямоване винищення української нації. Російські солдати використовують безвихідне становище громадян, пропонуючи підписання військових контрактів із Збройними силами РФ як єдину примарну альтернативу розстрілу на місці. Українські правоохоронні органи та міжнародні спостерігачі фіксують ці злочини як чергове підтвердження політики геноциду з боку Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Олешках люди вже деякий час голодують, через дії окупантів.