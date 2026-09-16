Міноборони Північної Кореї оголосило серйозне попередження через учення США біля своїх кордонів

Військове керівництво Північної Кореї звинуватило Сполучені Штати та Республіку Корея (РК) в умисному загостренні ситуації на півострові під прикриттям "міфічних загроз". Офіційну позицію відомства 16 вересня оприлюднило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Заяву було зроблено після того, як 10 вересня представники США та Сеула провели засідання профільної комісії, домовившись посилити спільні оборонні спроможності, обмінюватися даними щодо ЗМЗ та активізувати тренування.

Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

У Пхеньяні переконані, що ці кроки свідчать про готовність союзників першими застосувати силу проти КНДР під час потенційного конфлікту.

"Це є відвертим оголошенням про конфронтацію, націленою на використання ядерного, хімічного та біологічного оружия проти нашої держави в разі війни, — заявив речник Міністерства оборони КНДР. Оцінюючи дії опонентів, представник відомства підкреслив: — Вороги прискорюють підготовку до реальних бойових дій. Цей факт свідчить, що наміри опонентів застосувати зброю масового знищення переходять у вкрай безумну стадію".

Північнокорейська сторона нагадала, що раніше сценарії використання такої зброї вже відпрацьовувалися під час масштабних маневрів "Фридом шильд" (Freedom Shield). На думку Міноборони КНДР, Вашингтон використовує риторику про "загрози" лише для того, щоб замаскувати власні програми розробки та поширення небезпечного озброєння.

Такі дії США та Південної Кореї Пхеньян розглядає як безпосередній виклик своїй суверенізації, що дає країні юридичне право на дзеркальні кроки.

"Такі погрози пов'язані з атакою проти нашої держави і можуть вважатися найважливішим викликом безпеці, який вимагає введення в дію відповідних статей закону про політику щодо державних ядерних збройних сил, — наголосили в північнокорейському оборонному відомстві. Наостанок речник додав жорстку пораду: — Хотілося б порадити їм проаналізувати, що означає запуск цих статей, і сприйняти це як серйозне попередження. Наші збройні сили будуть безперервно відстежувати будь-які нові військові спроби США та їхніх сателітів".

Законодавство, про яке згадує Пхеньян, було ухвалене кілька років тому й офіційно закріплює право КНДР завдавати превентивних ядерних ударів у разі виникнення безпосередньої загрози для керівництва країни або її стратегічних об'єктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Марія Захарова заявила, що російські ядерні сили візьмуть під приціл військову інфраструктуру нової країни.