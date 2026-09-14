Масова сутичка під час паломництва: в Умані хасиди побилися з місцевими жителями

В Умані під час кількаденного перебування паломників-хасидів сталася сутичка між іноземцями та місцевими жителями. Як повідомляють черкаські пабліки, у мережі поширили відеозапис, на якому зафіксовано інцидент. На кадрах видно, що у бійці брали участь близько десяти осіб. Конфлікт удалося припинити після того, як товариші одного з хасидів втрутилися та розняли учасників сутички. Що саме стало причиною агресії, наразі залишається невідомим.

Хасиди в Умані. Ілюстративне фото

На оприлюднені кадри вже відреагували у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області. Відомство офіційно розпочало перевірку всіх обставин нічного інциденту.

Силовики уточнили, що ніхто з очевидців чи постраждалих не звертався по допомогу до правоохоронних органів у момент події.

"Звернень чи заяв щодо цього випадку, — повідомили у пресслужбі поліції Черкащини, — на спецлінію "102" не надходило".

Попри відсутність офіційних скарг від громадян, правоохоронці оперативно відреагували на резонансний ролик під час моніторингу інформаційного простору. Вони зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які намагаються ідентифікувати всіх осіб, присутніх на відеозаписі.

"Правоохоронці самостійно виявили допис у соціальних мережах з відео, — зазначили у відомстві, — і наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють учасників конфлікту, а також свідків і очевидців події".

У поліції запевнили, що всі деталі та передумови уманського інциденту будуть остаточно з'ясовані, а після завершення перевірки діям кожної сторони конфлікту нададуть належну правову оцінку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що незважаючи на регулярні загрози повітряних ударів з боку Росії, тисячі паломників-хасидів прибули до України для святкування єврейського Нового року.



