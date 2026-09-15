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Львівщина, Одещина та Київ у лідерах: яка смертельна статистика ДТП на самокатах

Нацполіція оприлюднила статистику ДТП з електросамокатами за 8 місяців 2026 року.

15 вересня 2026, 19:30
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Slava Kot

За перші вісім місяців 2026 року в Україні зафіксовано майже тисячу важких дорожньо-транспортних пригод за участю легкого персонального електричного транспорту (електросамокатів, моноколіс та гіроскутерів).  Про це свідчить відповідь Департаменту патрульної поліції Національної поліції України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Львівщина, Одещина та Київ у лідерах: яка смертельна статистика ДТП на самокатах

ДТП з електросамокатами

Згідно з відповіддю Нацполіції, з 1 січня по 31 серпня 2026 року зареєстровано 972 ДТП з загиблими та або ж травмованими за участю легких електричних транспортних засобів. У цих аваріях з електросамокатами, моноколесами та гіроскутерами загинуло 20 людей, а ще 1 062 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Географія аварійності свідчить про те, що найбільша концентрація важких інцидентів припадає на мегаполіси та туристичні регіони з розвиненою інфраструктурою оренди електросамокатів. За даними Патрульної поліції, найвищий рівень аварійності за участю електротранспорту за 8 місяців 2026 року зафіксовано у трьох регіонах: 

  • - Львівська область
  • - Одеська область
  • - Київ

Попри статус електросамокатів як повноцінних учасників дорожнього руху, у державній аналітиці досі залишаються прогалини. У відповіді на запит у Патрульній поліції повідомили, що ведення окремого обліку ДТП саме за участю прокатного (шерингового) транспорту (сервісів оренди) статистичною звітністю не передбачено. Також поліція окремо не веде розширену статистику щодо кількості складених протоколів за керування самокатами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про штрафи для водіїв електросамокатів в Україні.
Також "Коментарі" писали, що МВС назвало найсмертельнішу область України за кількістю аварій.



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