Комунальний колапс: Андрій Садовий розповів про блокування рахунків громад по всій Україні

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Недилько Ксения
У регіонах України стрімко загострюється фінансова криза, пов'язана з блокуванням платежів місцевих громад на центральному рівні. Лише у Львові на сьогоднішній день заблоковано проведення майже 2900 фінансових операцій, загальна сума яких перевищує солідний 1 мільярд гривень. З цієї суми близько 140 мільйонів гривень становлять критично важливі виплати — це заробітні плати міських двірників, а також водіїв муніципального пасажирського транспорту. Про це у своєму офіційному зверненні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел
Керівник обласного центру наголосив, що штучний дефіцит ресурсів виник за повної фінансової спроможності самого міста, а дії фінансового регулятора не мають під собою жодних легальних підстав.
Аби захистити працівників від невиплат та втримати персонал на робочих місцях, місцева влада змушена йти на екстрені кроки — комунальні структури починають залучати кредитні кошти.
Посадовець акцентував, що з цією жорсткою проблемою вже близько місяця стикаються різні міста по всій території України, і подальше зволікання загрожує серйозними наслідками для життєдіяльності всієї країни. Якщо Рада та Кабмін не втрутяться в ситуацію, на громади чекають величезні штрафи та пені за несвоєчасні розрахунки за спожитий газ і світло, а директорам підприємств загрожуватиме кримінальна відповідальність за затримку виплат. Скориставшись тим, що сьогодні, 12 жовтня, у Києві якраз триває пленарне засідання парламенту, Садовий публічно закликав народних обранців терміново втрутитися і не залишати українські міста наодинці з кризою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Садовий відмовляється від зарплати через борги перед двірниками та водіями.