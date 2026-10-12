Комунальний колапс: Андрій Садовий розповів про блокування рахунків громад по всій Україні

У регіонах України стрімко загострюється фінансова криза, пов'язана з блокуванням платежів місцевих громад на центральному рівні. Лише у Львові на сьогоднішній день заблоковано проведення майже 2900 фінансових операцій, загальна сума яких перевищує солідний 1 мільярд гривень. З цієї суми близько 140 мільйонів гривень становлять критично важливі виплати — це заробітні плати міських двірників, а також водіїв муніципального пасажирського транспорту. Про це у своєму офіційному зверненні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел

Керівник обласного центру наголосив, що штучний дефіцит ресурсів виник за повної фінансової спроможності самого міста, а дії фінансового регулятора не мають під собою жодних легальних підстав.

"Гроші в міста є, — обурюється мер, описуючи парадоксальність ситуації, що склалася в муніципальному секторі. — Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає".

Аби захистити працівників від невиплат та втримати персонал на робочих місцях, місцева влада змушена йти на екстрені кроки — комунальні структури починають залучати кредитні кошти.

"І тут виникає логічне запитання: чому ми взагалі повинні шукати позики, — наголошує Садовий, критикуючи штучні обмеження для органів місцевого самоврядування, — якщо гроші громади є на рахунках, але Казначейство не дає можливості ними скористатися?".

Посадовець акцентував, що з цією жорсткою проблемою вже близько місяця стикаються різні міста по всій території України, і подальше зволікання загрожує серйозними наслідками для життєдіяльності всієї країни. Якщо Рада та Кабмін не втрутяться в ситуацію, на громади чекають величезні штрафи та пені за несвоєчасні розрахунки за спожитий газ і світло, а директорам підприємств загрожуватиме кримінальна відповідальність за затримку виплат. Скориставшись тим, що сьогодні, 12 жовтня, у Києві якраз триває пленарне засідання парламенту, Садовий публічно закликав народних обранців терміново втрутитися і не залишати українські міста наодинці з кризою.

"Місцеві громади не просять додаткових грошей, — резюмував Садовий, окресливши головну вимогу мерів до центральної влади. — Ми просимо дати можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Садовий відмовляється від зарплати через борги перед двірниками та водіями.