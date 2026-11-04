Камера фіксувала до останньої миті: відео з бодікамер показало останні хвилини життя людей

У мережі з'явилися шокуючі кадри останніх секунд життя мешканців селища Комишуваха Запорізької області, які разом із правоохоронцями намагалися перечекати масований російський обстріл у підвальному приміщенні.

Скриншот з відео

Відеозапис, який тепер є доказом чергового воєнного злочину РФ, було знайдено безпосередньо на місці трагедії серед руїн.

"Бодікамера поліціянта зафіксувала останні миті життя людей, які намагалися сховатися від КАБів у будівлі колишньої школи", — повідомляють у моніторингових каналах.

Правоохоронець разом із цивільними спустився під землю, сподіваючись на безпеку цивільного об'єкта. На жаль, це сховище стало для них братською могилою. Оприлюднені кадри демонструють відео з камери до останньої миті життя тих, хто опинився в пастці.

Атака окупантів була спланованою та надзвичайно жорстокою, оскільки ворог застосував надпотужні боєприпаси для повного знищення споруди.

"Росіяни скинули на неї щонайменше дев’ять авіабомб: спочатку ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000", — зазначається в описі до оприлюдненого матеріалу.

Таке поєднання озброєння практично не залишило шансів споруді та укриттю під нею, перетворивши колишній навчальний заклад на суцільне згарище та груду бетону.

Рятувальні операції на місці прильоту не припиняються ні на хвилину, проте новини звідти залишаються невтішними. Криміналісти та бійці ДСНС продовжують розбирати завалені конструкції та діставати тіла. За останніми даними, кількість загиблих через цей цинічний наліт зросла до 37 людей. Наразі на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи, а фахівці намагаються ідентифікувати кожну жертву цього страшного воєнного злочину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у селищі Комишуваха Запорізької області рятувальники та правоохоронці вже кілька днів безперервно ліквідовують наслідки жорстокого ворожого обстрілу. Ситуація на місці руйнувань залишається критичною, а масштаби людських втрат продовжують зростати.