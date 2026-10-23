Інцидент у Японії: український вантажний літак «Руслан» Ан-124 загорівся під час приземлення

У Японії під час приземлення сталася надзвичайна ситуація на борту українського важкого транспортного літака Ан-124 "Руслан". На летовищі спалахнула пожежа, яка прикувала увагу міжнародних авіаційних служб.

Ан-124 у Японії. Фото: NHK

Перші документальні свідоцтва авіаційної пригоди оперативно з'явилися у медіапросторі. Нові детальні фотознімки та відеоматеріали з місця події активно поширюють японська телерадіокомпанія NHK та профільний авіаційний ресурс FL360aero.

За попередньою інформацією, позаштатна ситуація виникла безпосередньо у процесі гальмування повітряного судна після дотику до землі.

"Після появи диму або відкритого вогню під час посадки літака в аеропорту Тюбу, — повідомляють журналісти з посиланням на екстрені служби летовища, — на злітно-посадкову смугу були негайно відправлені пожежні розрахунки та аварійно-спасаційні підрозділи".

Завдяки швидкому реагуванню японських наземних служб загрозу вдалося оперативно локалізувати.

Наразі деталі місії транспортника залишаються невідомими. Офіційної інформації щодо характеру вантажу, який перевозив український літак, точних причин виникнення задимлення чи загоряння, а також ступеня можливих пошкоджень фюзеляжу та шасі Ан-124 на цей час не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні Росія двічі за кілька тижнів намагалася атакувати літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. За його словами, інциденти стали частиною стратегії Москви з залякування українського президента та інших іноземних лідерів.