«Графіки не діють»: в регіонах України запровадили екстрені відключення світла

В Україні через наслідки масованих ворожих ударів критично ускладнилася ситуація в енергетичній сфері, що спричинило масштабні збої в роботі міської інфраструктури. Національний оператор "Укренерго" та комунальне підприємство "Київпастранс" повідомили про введення екстрених обмежень, які безпосередньо зупинили рух транспорту в столиці та залишили тисячі осель без електропостачання.

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Через значні пошкодження мереж енергетики змушені були вдатися до радикальних заходів для стабілізації загальної системи. У державній компанії наголосили, що атаки з боку РФ змушують діяти в режимі реального часу.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", — офіційно заявили в "Укренерго".

Фахівці підкреслили, що за такої кризи звичні системи планування не працюють. За словами представників компанії, "попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", оскільки пріоритетом є збереження цілісності енергомережі.

Наслідки енергетичного дефіциту миттєво відобразилися на логістиці столиці, де через різке падіння напруги повністю завмер електричний громадський транспорт на десятках магістральних напрямків. Диспетчерські служби міста повідомили, що "через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая". Крім цього, повністю паралізовано рух на Берестейському та Відрадному проспектах, вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Гарматній, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, а також у районі станції метро "Шулявська".

Аварійні бригади та інженери вже розпочали відновлювальні роботи, проте тривалість ремонту залежатиме від ступеня пошкоджень об'єктів. Диспетчери закликають громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — запевняють у відомстві, додаючи, що обмеження знімуть одразу після подолання дефіциту.

Водночас споживачів, у чиїх домівках електроенергія збереглася, наполегливо просять вмикати прилади максимально ощадливо, аби підтримати понівечену енергосистему країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на південному відтинку фронту спостерігається небезпечна активізація російських військ. Армія країни-агресорки проводить масштабні інженерні та логістичні заходи, спрямовані на підготовку нових штурмових дій у Херсонській області.