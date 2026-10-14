Допомагали розбити Дніпро та окупувати Донеччину: хто працював на Росію

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила у Дніпрі та Слов’янську двох російських агентів, які діяли автономно один від одного і збирали координати для повітряних ударів окупантів. Своєчасне втручання спецслужб дозволило врятувати від обстрілів АЗС та запасні штаби українських військових.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Оперативникам вдалося виявити зловмисників безпосередньо на перших етапах їхньої протиправної діяльності. За даними розслідування, шпигунами виявилися місцеві мешканці, яких залучили до співпраці через особисті зв'язки та проросійські погляди.

"Одним із коригувальників виявився завербований рашистами працівник автозаправного комплексу у Слов’янську, — розповіли у пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. — До уваги ворога він потрапив через свого колишнього однокласника, який з початком повномасштабної війни виїхав до РФ та працює на російських спецслужбістів".

Отримавши завдання, цей фігурант таємно фіксував на мобільний телефон переміщення військових колон ЗСУ, які зупинялися на заправній станції або поблизу неї.

"Надалі він мав направити рашистам фотознімки та відео військової техніки для підготовки прицільного удару", — додають у відомстві.

Окрім цього, заправник регулярно здійснював вилазки на власному автомобілі для спостереження за іншими АЗС та логістично важливими мостами регіону.

Іншого ворожого поплічника затримали безпосередньо в обласному центрі Дніпропетровщини. Ним виявився колишній житель Покровська, який у 2024 році перебрався до Дніпра та мешкав у гуртожитку. Російські спецслужби завербували його після того, як він почав залишати схвальні коментарі на підтримку Кремля у тематичних Telegram-чатах.

"За інструкцією кураторки з РФ, — уточнюють правоохоронці, — агент мав скоригувати ракетно-дронові атаки по місцях найбільшого зосередження особового складу і розміщення техніки Сил оборони в обласному центрі".

Щоб знайти потрібні локації, чоловік годинами пішки обходив міські квартали або їздив у віддалені мікрорайони на громадському транспорті.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання обох фігурантів силовики знайшли та вилучили комп'ютери і мобільні телефони, у яких містилися неспростовні докази комунікації з російськими кураторами та зібрані медіафайли.





За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі СБУ офіційно оголосили затриманим про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України — за державну зраду (ч. 2 ст. 111) та за несанкціоноване поширення даних про ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2). Наразі суд відправив обох підозрюваних під варту без права виходу під заставу. Якщо їхню провину доведуть у суді, чоловікам загрожує максимальна санкція — довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 листопада більша частина Донецької області житиме в умовах жорстких нічних обмежень.