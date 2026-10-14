Діагноз підтвердився: у Ватикані розповіли про смертельне захворювання та стан Понтифіка

Операція Папи Римського Лева XIV, яку провели італійські медики увечері 13 жовтня 2026 року, завершилася успішно та без жодних ускладнень. Глава Католицької церкви вже повністю відійшов від дії наркозу та перебуває у своїх апартаментах.

Папа Римський Лев XIV

Медична процедура відбулася за чітко визначеним графіком без будь-яких екстрених ситуацій. Офіційне повідомлення про завершення хірургічних заходів оприлюднила пресслужба Святого Престолу через свій офіційний Telegram-канал.

"Операція завершилася успішно, у встановлені терміни та у передбаченому порядку, — поінформували представники Ватикану, — і Святіший Отець повернувся до своєї палати". Дипломати пообіцяли згодом надати детальніший звіт про самопочуття понтифіка.

Ближче до десятої години вечора пресслужба Ватикану деталізувала характер медичного втручання та оголосила результати аналізів.

"Для забезпечення радикальності лікування хірурги виконали відеоасистовану резекцію нижньої частки правої легені", — зазначили у Святому Престолі.

Крім того, лікарі провели невідкладний аналіз видалених тканин.

"Проведене термінове гістологічне дослідження, — додали у пресслужбі, — підтвердило наявність аденокарциноми легені, підозру на яку висловлювали ще під час доопераційних обстежень".

Безпосередньо саме видалення ураженої пухлиною ділянки легені зайняло у лікарів близько дев'яноста хвилин. Загалом у межах операційного блоку Його Святість перебував орієнтовно три години під пильним наглядом анестезіологів та хірургів. Наразі, після нетривалого перебування у реанімаційній зоні для моніторингу життєвих показників, Папа повернувся до своєї звичної палати, розташованої на десятому поверсі медичного центру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Папа Римський Лев XIV знову виступив із закликом припинити війну між Росією та Україною.