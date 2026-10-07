Циркони, Калібри та реактивні шахеди: що Путін вивалив на голови українцям у свій день народження

У ніч проти 7 жовтня (починаючи з 18:00 попереднього вечора) російські війська здійснили черговий комбінований наліт на територію України, застосувавши широкий спектр ракетного озброєння та безпілотників різних модифікацій. Для відбиття загрози було залучено мобільні вогневі групи, авіацію, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони України. За оприлюдненими даними моніторингових каналів, траєкторії ворожих снарядів утворили щільну сітку маршрутів над більшістю областей країни.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на дев'яту годину ранку захисникам неба вдалося продемонструвати високу ефективність у протидії ворожим засобам нападу.

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль", — повідомили в командуванні, підбиваючи попередні підсумки важкої нічної бойової роботи.

Серед ліквідованого арсеналу окупантів — п'ять балістичних, протикорабельних та надзвукових ракет типів "Іскандер-М", "KN-23", "С-400", "Циркон" та "Онікс", які ворог запускав із Брянської та Воронезької областей РФ, а також із території Ростовської області. Окрім того, протиповітряний бій дозволив приборкати значну частину крилатого сегмента навали. Оборонці знищили 39 крилатих ракет "Х-101", "Іскандер-К" та "Калібр", запущені з Вологодської, Курської областей та Каспійського моря, при цьому доля ще 6 крилатих ракет наразі верифікується фахівцями.

Головний масований тиск ворог здійснював за допомогою безпілотних технологій, випустивши загалом 130 ударних БпЛА типів "Shahed" (серед яких 46 одиниць виявилися реактивними), "Гербера", а також дронів-імітаторів "Пародія". Роботу ППО ускладнювала зміна тактики та залучення швидкісних модифікацій безпілотників.

"[Збито] 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів", — конкретизували військові, окресливши результати протидії дроновій загрозі.

Основними векторами російського удару цієї ночі стали Київська, Полтавська, Харківська та Дніпропетровська області. Попри інтенсивну роботу захисників, повністю уникнути руйнувань не вдалося: військові зафіксували прильоти ракет та безпілотників на 18 локаціях у країні, а у 5 точках задокументовано падіння уламків збитих засобів.

Військове командування застерігає громадян, що розслаблятися зарано, оскільки бойові дії у повітрі не припиняються.

"Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА, — наголосили у Повітряних силах ЗСУ, звернувшись до мешканців регіонів із закликом щодо безпеки. — Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, куди цілились окупанти.