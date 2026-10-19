Українські профільні відомства спільно з правозахисниками продовжують здійснювати щотижневі операції з вивезення громадян із тимчасово захоплених Росією регіонів. Цей процес відбувається в умовах колосального ризику та за повної відсутності прямого доступу українських служб до окупованих міст і сіл. Кожен успішний виїзд є результатом тривалої та кропіткої підготовчої роботи.

Ілюстративне фото

"Організувати виїзд з окупації непросто, — наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, описуючи залаштунки рятувальних місій. — Коли люди звертаються до Офісу Омбудсмана, ми розбираємося в кожній ситуації, перевіряємо документи, шукаємо маршрут і домовляємося з російською стороною".

Правозахисники першочергово концентрують увагу на порятунку найбільш вразливих категорій населення: неповнолітніх, пенсіонерів та осіб із обмеженою рухливістю. Допомогу надають навіть у критичних випадках — за відсутності паспортів або за наявності сфабрикованих окупантами справ. Зараз епіцентром рятувальних зусиль став лівобережний інструмент деокупації Херсонщини.

"Зараз багато зусиль спрямовуємо на евакуацію з Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонщини, — деталізував поточний стан справ Омбудсман, окреслюючи масштаби загрози для тисяч українців. — Там можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема діти. Щодня ведемо перемовини, щоб люди змогли виїхати".

Ситуація в самих Олешках залишається критичною. Загарбники використовують безпорадний стан заблокованих заручників для створення цинічних пропагандистських сюжетів. У своїх медіа вони поширюють фейки про те, що під'їзні шляхи нібито мінують ЗСУ за допомогою безпілотників, водночас перекриваючи доступ до їжі та піддаючи місто постійним ударам.

Зазначимо, що саме Україна першою почала привертати увагу світу до масштабного гуманітарного колапсу в місті. Російські військові тривалий час морили місцевих голодом, а цивільних, які намагалися вирватися з пастки самотужжя, розстрілювали на дорогах. Тільки після потужного міжнародного розголосу Сили оборони отримали можливість доставляти медикаменти та продукти за допомогою точкових скидів із дронів безпосередньо у заблоковані квартали. На тлі цих подій у Службі безпеки України закликали громадян бути пильними, оскільки спецслужби РФ заздалегідь планували масштабні дезінформаційні кампанії, щоб перекласти провину за геноцид на Київ.