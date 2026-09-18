Компенсації за житло в окупації: у Раді розробили законопроєкт про сертифікати «єВідновлення» для ТОТ

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Недилько Ксения
Парламентарі ініціюють масштабні законодавчі зміни, які дозволять мільйонам внутрішньо переміщених осіб отримати державну підтримку на купівлю нового житла без очікування деокупації рідних міст. Наразі через масштабні руйнування та тривалу загарбницьку політику Кремля величезна кількість українських громадян залишається без даху над головою та без чіткого розуміння свого майбутнього.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Народний депутат Павло Фролов наголосив, що держава має оперативно реагувати на запит суспільства, попри обмеженість фінансових ресурсів.
Задля вирішення цієї проблеми група депутатів розробила та винесла на обговорення законопроєкт №13136. Нова ініціатива запроваджує революційні підходи до верифікації руйнувань, які унеможливлюють фізичну присутність комісій на місцях.
Крім того, проєкт закону відкриває юридичну можливість зафіксувати сам факт втрати майна на загарбаних територіях, що дозволить сформувати справедливу та прозору чергу на виплати. За словами Фролова, неприпустимо розділяти громадян за географічною ознакою їхніх колишніх домівок, адже кожен, хто постраждав від агресії РФ, має однакове право на компенсацію та турботу з боку держави.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська не припиняють обстріли України — повітряні цілі влучають у будинки. За пошкоджене та зруйноване житло виплачується компенсація. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки коштів держава уже виплатила з 2022 року, а скільки українців ще чекають грошей.