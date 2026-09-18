Компенсації за житло в окупації: у Раді розробили законопроєкт про сертифікати «єВідновлення» для ТОТ

Парламентарі ініціюють масштабні законодавчі зміни, які дозволять мільйонам внутрішньо переміщених осіб отримати державну підтримку на купівлю нового житла без очікування деокупації рідних міст. Наразі через масштабні руйнування та тривалу загарбницьку політику Кремля величезна кількість українських громадян залишається без даху над головою та без чіткого розуміння свого майбутнього.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Народний депутат Павло Фролов наголосив, що держава має оперативно реагувати на запит суспільства, попри обмеженість фінансових ресурсів.

"Понад 3 мільйони українських родин втратили житло або не мають до нього доступу через російську окупацію, — констатував народний обранць, окреслюючи масштаби житлової кризи в країні. Обґрунтовуючи необхідність негайних реформ, законодавець підкреслив: — Наявного ресурсу недостатньо, щоб охопити всіх, хто потребує підтримки. Але люди не можуть роками чекати без чіткої перспективи отримати компенсацію".

Задля вирішення цієї проблеми група депутатів розробила та винесла на обговорення законопроєкт №13136. Нова ініціатива запроваджує революційні підходи до верифікації руйнувань, які унеможливлюють фізичну присутність комісій на місцях.

"Наш законопроєкт передбачає компенсацію за знищене житло на ТОТ, починаючи з 19 лютого 2014 року, а також дистанційне обстеження об'єктів із використанням супутникових даних, дронів та інших джерел відеофіксації, — деталізував ключові пункти документа Павло Фролов. Розповідаючи про додаткові юридичні гарантії для постраждалих, нардеп додав: — Ми пропонуємо забезпечити отримання сертифікатів "єВідновлення" для повністю зруйнованих населених пунктів та збільшити строк звернення за компенсацією після скасування воєнного стану з 1 до 3 років".

Крім того, проєкт закону відкриває юридичну можливість зафіксувати сам факт втрати майна на загарбаних територіях, що дозволить сформувати справедливу та прозору чергу на виплати. За словами Фролова, неприпустимо розділяти громадян за географічною ознакою їхніх колишніх домівок, адже кожен, хто постраждав від агресії РФ, має однакове право на компенсацію та турботу з боку держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська не припиняють обстріли України — повітряні цілі влучають у будинки. За пошкоджене та зруйноване житло виплачується компенсація. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки коштів держава уже виплатила з 2022 року, а скільки українців ще чекають грошей.