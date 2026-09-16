Чи повернуться українці з Польщі додому: що показало нове опитування біженців

Більшість українських біженців, які перебувають у Польщі, зберігають намір повернутися до України, проте для значної частини цей крок пов'язаний із завершенням війни. Про це свідчать результати дослідження Rating Group, проведеного 21–25 серпня серед 1000 українців у Польщі.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 43% респондентів планують повернутися після закінчення війни. Ще 8% готові зробити це найближчим часом. При цьому 26% не збираються повертатися, а 23% поки що не визначилися.

На рішення суттєво впливає вік. Серед опитаних віком від 51 року про намір повернутися заявили 58%, тоді як серед молоді від 18 до 35 років цей показник становить 36%.

Є помітна відмінність й у залежність від матеріального становища. Про повернення говорять 55% респондентів із низьким доходом, 47% людей із середнім доходом та 34% забезпечених учасників дослідження.

Польща залишається найбільш популярним варіантом серед тих, хто розглядає постійне життя за кордоном. 40% цієї групи назвали саме Польщу, 17% обрали б іншу європейську країну, ще 6% – державу за межами Європи. Загалом 44% опитаних хотіли б залишитися за кордоном на постійній основі, а 43% – ні.

Головною умовою повернення українці називають безпеку та стабільність в Україні – цей фактор вказали 71% учасників дослідження. Ще 36% вважають за важливе відновлення економіки, а 26% — наявність перспектив працевлаштування.

Опитування також показало проблеми адаптації у Польщі. 49% респондентів не стикалися із дискримінацією за останній рік. Серед тих, хто стикався, найчастіше називалися національне чи етнічне походження, українська мова та російська.

Таким чином, результати дослідження показують подвійну картину: значна частина українців зберігає зв'язок з ідеєю повернення додому, але рішення багато в чому залежить від безпеки, економічних умов та особистих перспектив після війни.

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