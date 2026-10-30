Солодке життя членів наглядових рад державних обленерго – за що отримують мільйони гривень колишні СБУшник та чиновник Харківської ОДА

"Коментарі" неодноразово порушували питання ефективності роботи наглядових рад державних підприємств , на яких процвітають тіньові схеми при мільйонних зарплатах "спостерігачів". Як показує "кейс" державного АТ "Українські розподільчі мережі" (УРМ), члени цих порад остаточно перетворили свої місця на годівниці, отримуючи до мільйона гривень заробітної плати щомісяця, будучи працівником одразу 5 підприємств.

Фото: портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, що відбувається із наглядовою радою АТ "Українські розподільчі мережі" і чому до тих, хто до нього входить у правоохоронців, мають виникнути питання і без мільйонних заробітних плат.

Робота у 5 місцях на мільйон гривень на місяць – що відбувається із наглядовою радою АТ "Українські розподільчі мережі"

За даними аналітичного сервісу YouControl АТ "Українські розподільчі мережі" (сфера діяльності – діяльність головних офісів, статутний фонд – 5,3 млрд грн.), незважаючи на назву, не займаються розподілом електроенергії для українців. Підприємство просто здійснює управління пакетами акцій обленерго, що належать державі, "Хмельницькобленерго" (70%), "Миколаївобленерго" (70%), "Запоріжжяобленерго" (60,2%), "Тернопільобленерго" (50,9%), "Черкасиобленерго" (46%), "Харь (25%), а також частку в УкрЕСКО (99,6%).

Тобто робота співробітників підприємства ніяк не пов'язана із щоденними подвигами енергетиків, які під обстрілами окупантів, ризикуючи життям, дають українцям світло. Співробітники УРС швидше здійснюють деяке управління акціями, що належать державі, але швидше за все просто набивають кишені мільйонними офіційними зарплатами.

Так, у жовтні спалахнув скандал довкола розмірів заробітних плат членів наглядової ради підприємства. З'явилася інформація, що деякі члени дирекції УРС отримують сотні тисяч, а то й мільйони гривень заробітної плати за посадами одразу з кількох місць роботи.

Безперечним лідером тут є Михайло Горін, член дирекції УРМ, він одночасно займає посади в наглядових радах чотирьох обленерго: "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго", "Хмельницькобленерго" та "Харківобленерго". Як результат, його сукупна щомісячна винагорода становить понад мільйон гривень або близько 12 мільйонів гривень на рік. Але він далеко не єдиний.

Олексій Білоцький, член дирекції УРС та з 3 серпня в. о. генерального директора підприємства, також входить до наглядової ради "Запоріжжяобленерго" та "Харківобленерго". Його сукупний прибуток – близько 540 тисяч гривень на місяць.

Денис Фудашкін, колишній заступник міністра фінансів, об'єднує посаду у дирекції УРМ із членством у двох наглядових радах обленерго. Сукупна винагорода – близько 500 тисяч гривень щомісяця.

Усього на трьох — майже 2 мільйони гривень щомісяця. Понад 23 мільйони на рік.

Але річ не лише у фінансах, а й у принципах таких призначень. Так, у наглядовій раді "Черкасиобленерго" опинилась 23-річна юрист Марія Довга, яка лише у 2025 році отримала диплом.

Але головне – члени дирекції УРМ зобов'язані контролювати роботу тих обленерго, членами наглядових рад яких вони є. Наявний конфлікт інтересів, коли контролери по суті повинні контролювати самих себе. Звісно, жодних порушень фінансової, трудової чи іншої дисципліни за такого підходу до справи очікувати не варто. Але, як з'ясували "Коментарі", це лише верхівка айсберга.

Мільйон гривень зарплати в кількох обленерго – звичайна справа

Незважаючи на резонанс скандалу, насправді практика, коли топ-менеджмент УРМ працює у наглядових радах кількох обленерго, абсолютно не нова. Так, у березні 2026 року колишній член Наглядової ради АТ "Українські розподільчі мережі" (УРМ) президент Energy Club Андрій Костриця писав, що на підприємстві йде масштабування старих помилок.

"Одні й самі співробітники АТ "УРМ" номінуються одночасно у п'ять чи шість компаній. Наприклад, радник УРМ Михайло Горін та юрисконсульт Марія Довга заявлені кандидатами у Хмельницько-, Харків-, Тернопіль-, Запоріжжя- та Черкасиобленерго. Серед кандидатів фігурує також Ірина Холоднова, чиє ім'я вже згадувалося у публічному просторі саме через практику одночасного перебування у кількох наглядових радах минулих скликань. За відкритими даними, середня винагорода члена наглядової ради становить близько 170 тисяч гривень на місяць. Якщо штатний співробітник УРМ стає членом одразу шести наглядових порад, сумарний обсяг його щомісячної винагороди становить близько мільйона гривень", — наводив свої підрахунки Андрій Костриця.

Підсумком такої практики експерт називав створення чисто номінальних органів, при якому механізм наглядової ради став інструментом фінансового стимулювання лояльних штатних працівників за формальну присутність, а це спотворює саму ідею європейського корпоративного управління.

Зазначимо, що тоді ж у березні суд визнав звільнення Андрія Костриці недійсним, але це ніяк не вплинуло на ситуацію із наглядовими радами на обленерго.

Але перейдемо до осіб, які отримують такі величезні заробітні плати, наскільки вони власне компетентні у питаннях енергетики та управління підприємств.

Михайло Горін – шлейф ДТП та служба в СБУ

Михайло Степанович Горін уперше з'явився у АТ "Українські розподільчі мережі" наприкінці грудня 2025 року, коли стало відомо про його призначення членом дирекції підприємства. Вже до квітня він став членом наглядових рад "Черкасиобленерго", "Хмельницькобленерго" та "Харківобленерго", причому у Харкові це сталося буквально через тиждень після його приходу до УРС – 1 січня 2026-го.

Як свідчать дані у відкритому доступі, Михайло Степанович Горін, який заробляє мільйон гривень зарплати, до свого призначення в УРМ служив у військовій частині Е6133. Остання фігурувала у низці статей як військова частина, підпорядкована безпосередньо Службі безпеки України. Тобто член дирекції АТ "Українські розподільчі мережі" ймовірно є співробітником спецслужб, або ж військовослужбовцем, відрядженим до них. Знайти докладніші дані про трудову біографію Михайла Горіна "Коментарі" не вдалося.

Натомість у судових реєстрах знайшлися дані про "подвиги" Михайла Степановича Горіна 1991 року народження, дані яких збігаються з даними члена дирекції УРМ. Так, 16 серпня 2022 року в столиці сталася ДТП, винуватцем якої виявився Михайло Горін, через 2 роки за рішенням судів він мав заплатити двом потерпілим 252 775 та 85 784 грн . Судячи з даних із реєстру виконавчих проваджень, свою заборгованість Михайло Горін тоді благополучно погасив. Тобто ще 4 роки тому майбутній співробітник УРМ не був бідною людиною і міг викласти сотні тисяч гривень.

В. о. гендиректора АТ "Українські розподільчі мережі" — як дати в борг мільйон при зарплаті 35 тисяч

В. о. гендиректора АТ "Українські розподільчі мережі" Олексій Білоцький заробляє вдвічі менше за свого підлеглого Горіна – 540 тис. грн.

Судячи з даних реєстрів Олексій Олександрович Білоцький, перед тим як перекваліфікуватися в енергетики, працював у Харківській області – головою Краснокутської райдержадміністрації, начальником Департаменту капітального будівництва та начальником Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА.

За даними Національного агентства з протидії корупції, свою першу декларацію про доходи та майно Олексій Білоцький подав у жовтні 2016 року, звітуючи за 2015-й рік і тут сталося два казуси:

- у декларації чиновниквказав 183 483 гривні доходів, але при цьому забув вказати свою зарплату в 35 424 гривні, тож через 2 дні довелося подавати уточнену декларацію. Що називається, "застереження за Фрейдом", що показувала що Олексій Білоцький жид не на зарплату, що й зрозуміло, адже її розмір був у 5 разів нижчим за інші доходи його та дружини;

- як стверджував чиновник, він зайняв третім особам 1 млн 146 тис. грн., що дорівнювало його зарплаті держслужбовця за період більш ніж у 30 років.

Втім, до приходу на держслужбу Олексій Білоцький, ймовірно, займався бізнесом, будучи директором ТОВ "Ферро Схід" та співзасновником ТОВ "АСП груп". "Коментарі" виявили судові документи , згідно з якими того ж 2015-го року чиновник намагався через суд отримати зайняті ним раніше 434 800 гривень плюс відсотки та інші виплати ще на 716 тисяч гривень.

Цікаво, що, судячи здекларації за 2020-й рік, уже директор департаменту капітального будівництва харківської ОДА Олексій Білоцький не тільки не повернув свої 1 млн 146 тис. грн., а й позичив якимось особам ще 1,2 млн грн. Усього за той рік він заробив 178 981 гривню, з яких 41 869 припали на виплати із центру зайнятості, а решту на зарплатню. Ще 65 295 гривень отримала його дружина Вікторія.

Родина Олексія Білоцького володіла також двома легковими авто – LEXUS ES 350 та BMW X1 купленими у 2016 та 2019 роках. Причому покупку 3-річний BMW X1 у 2019-му році оцінили лише у 320 тисяч гривень – або близько 12 тисяч доларів, наприклад, сьогодні 10-річне авто цієї марки обійдеться від 10 до 18 тисяч доларів.

Але офіційних доходів сімейства Білоцьких тоді на авто не вистачило, і купівля відбулася лише завдяки подарунку 1,5 млн грн. якіпідніс Вікторії Білоцькій якийсь Віктор Масич, можливо, її батько. Ймовірно останній є бізнесменом, з яким YouControl пов'язує кілька фірм у Донецькій та Чернігівській областях. Сам він фігурує як помічник екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єгорова.

Зауважимо, що й Олексій Білоцький не був далеким від політики – за даними громадського руху "Чесно" у 2020-му році він намагався стати депутатом Харківської облради від "Слуги народу", але успіху не досяг.

Члени дирекції Денис Фудашкін та Юлія Підкоморна – учасники старих та нових схем.

Згадуваний як колишній заступник міністра фінансів, з посадами у дирекції УРМ та членством у двох наглядових радах обленерго із зарплатою близько 500 тисяч гривень щомісяця Денис Фудашкін є старим соратником Віктора Пинзеника. Так, у 2007-210 роках Фудашкін був заступником міністра фінансів, яким до 2009 року був саме Пинзеник. Вдруге у Мінфіні майбутній співробітник "УРС" працював у 2014-2015 роках.

Як стверджується в Мережі, Денис Фудашкін міг активно лобіювати інтереси винного бізнесу в Криму та грального бізнесу. У 2009-му році ряд нардепів ВР навіть прямо звинуватили заступника міністра в корупції на облігаціях внутрішньої державної позики, правда тоді чиновник все ж таки втримався в кріслі ще на рік.

У 2014-му році, коли він знову став заступником міністра фінансів, з'явилася інформація про його можливу участь у схемах з облігаціями, лобіювання "точкових" податкових змін. Зокрема, Фудашкін нібито займався "кришуванням" лотерейних гігантів ТОВ "Патріот" та ТОВ "М.С.Л.". Вже через рік новий міністр Наталія Яресько відмовилася від послуг заступника свого попередника і з того часу особливих даних про роботу Дениса Фудашкіна у відкритому доступі не було.

Ще одна "тінь" на кадрову політику АТ "Українські розподільчі мережі" лягла у серпні 2026 року, коли стало відомо про призначення в. о. члена дирекції підприємства Юлії Підкоморної. Як звернула увагу "Економічна правда", її прізвище звучало на "плівках Міндіча" як людину, яку привів в українську енергетику екс-міністр енергетики Герман Галущенко, назвавши її "своєю людиною".

Чи це говорить про те, що АТ "Українські розподільчі мережі" знаходилося або перебуває під впливом структур та осіб, пов'язаних з екс-міністром енергетики та Тимуром Міндічем, достеменно невідомо. Але, як раніше з'ясували "Коментарі", часто в тіні успішних інноваційних продуктів можуть приховуватися особи з близького оточення української влади. Як це сталося з фінансовою імперією навколо механізму оплати імпорту через систему Done, в якій може брати участь колишній бізнес-партнер Андрія Єрмака Артем Колюбаєв.