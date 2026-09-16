Посади у спадок, десяток квартир та мати «липовий» академік: чому у Полтаві виник скандал навколо прізвища Аранчій

Українські силові структури продовжують потрапляти у скандали, пов'язані з корупцією. При цьому у кожному регіоні "свої герої". Наприклад, те, що починалося як виявлення НАЗК незадекларованої нерухомості у начальника відділення поліції у місті Зінькові Сергія Балашова, стало справжнім скандалом навколо, можна сказати, одного з "кланів" Полтавської області – сімейства Аранчій.

Сім'я Аранчій. Фото портал "Коментарі"

Громадянська дружина копа-мільйонера

Як стверджують регіональні сайти Полтавщини, у червні 2026 року під час перевірки декларацій за 2024-2025 роки Національне агентство з протидії корупції виявило невідповідність у доходах та витратах начальника відділення поліції №4 у місті Зінькові Сергія Балашова. Йшлося про майно на загальну суму близько 30 млн грн, яке було оформлене на родичів копа, зокрема начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Янину Аранчій та її матір Валентину Аранчій.

Яніна Аранчій за однією з версій є громадянською дружиною копа і справді фігурує у декларації Сергія Балашова – 24 вересня 2025 року він взяв у неї 1 млн 655 тис. грн. Через 10 днів він купив гібридний електромобіль BYD Tang за 1 млн 442 тис. грн.

19 червня Державне бюро розслідувань повідомило про пред'явлення підозри у незаконному збагаченні начальнику одного з підрозділів правоохоронного органу Полтавської області із утриманням його під вартою та заставою у 10 млн грн. Чиновник придбав активи, вартість яких майже на 16 млн грн перевищує його законні доходи, та оформив їх на близьких родичів – матір та вітчима.

Серед придбаного – автомобілі Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460, квартира у Полтаві, дві квартири на Закарпатті, а також житло у Варшаві. Загальна вартість придбаного майна перевищила 22 млн грн. Водночас, офіційний дохід правоохоронця за цей період становив близько 1,1 млн грн. Також перевірка не підтвердила наявність законних джерел коштів у його родичів на придбання такого майна.

Зазначимо, що за деякими даними йдеться якраз про Сергія Балашова, який у 2024-2025 роках придбав BYD Tang та Lexus GX 460. Зокрема, у Шевченківському районному суді міста Полтави йде розгляд кримінального провадження № 62025170010000693, в якому зазначені дані. Зокрема, стверджується, що як мінімум з 2024 року фігурант справи живе цивільним шлюбом із якоюсь неназваною особою, але водночас за даними аналітичного сервісу YouControl нею є саме Яніна Аранчій.

Проте справа Сергія Балашова тьмяніє на тлі минулого та сьогодення як Янини Аранчий, так і всієї її родини, добре відомої у Полтавській області.

Начальники Держспоживслужби, які одержують посаду у спадок — клан Аранчій на Полтавщині

Говорячи про сімейство Аранчій на Полтавщині, перше, що спадає на думку — порівняння його з кланом, який фактично закріпив за собою вплив на певній території чи в якійсь сфері господарювання.

Так, 12 січня 2021 року керівником Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області було призначено Дмитра Аранчія, який до того 3 роки пропрацював заступником. Але вже 23 лютого управління отримало нового начальника – його сестру Яніну. До вересня 2021-го навколо крісла голови Управління вирувала "судова війна": екскерівник Геннадій Пікуль намагався через суд повернутися на свою посаду і навіть на 2 тижні йому це вдалося, але зрештою посада залишилася за Яниною Аранчій.

Не можна сказати, щоб цим у Полтаві були дуже задоволені, наприклад, у 2023 році начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін постійно публічно висловлював невдоволення роботою Янини Аранчій на її посаді. Громадські активісти заявляли про корупцію та кумівство, зверталися до президента Володимира Зеленського, але марно.

Зауважимо, що родина Аранчій родинними зв'язками фактично обплела владні структури Полтавської області. Так, Яніна Аранчій та її мати Валентина на місцевих виборах у жовтні 2020 року були обрані депутатами Полтавської обласної ради, увійшовши до фракції політичної партії "Довіра". Крім того, Валентина Аранчій працює першим проректором Полтавського державного аграрного університету.

Тодішній чоловік Янини – Віталій Купрій, який з вересня 2020 року керував Департаментом будівництва, містобудування та архітектури Полтавської ОДА, а у березні 2024 року, коли за версією ДБР, його ексдружина вже жила з копом Сергієм Балашовим, став заступником директора Департаменту ЖКГ Полтавської облдержадміністрації. У лютому 2026 року його було звільнено вже фігурантом кримінального провадження НАБУ, яке стосувалося присвоєння 17 млн грн бюджетних коштів при проведенні низки будівельно-ремонтних робіт.

Брат Янини Аранчій – Дмитро, можна сказати "у спадок" від якого вона отримала посаду керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області, повернувся до бізнесу. На даний момент він є директором ТОВ "Діар-трейд" (сфера діяльності – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, статутний фонд – 3500 грн), власником якої виступає Ганна Аранчій, ймовірно, його дружина. Зазначимо, що фінансові справи компанії йдуть непогано: автосервіс, що належить їй, надає весь спектр послуг, а дохід зріс із 172 тис. грн у 2021-му до 2 млн 231 тис. грн за підсумками 2025-го. Щоправда, у самій Полтаві у 2025 році навколо автосервісу спалахнув скандал через вирубку дерев навпроти будівлі СТО для влаштування паркування.

Але справжнім засновником клану Аранчій, слідами якого пішли Дмитро та Яніна, став їхній батько Сергій Васильович Аранчій, генерал-майор, кандидат ветеринарних наук, який ще далекого 1992-го року обійняв посаду керівника ветеринарної служби Полтавської області. Власне, ця служба згодом стала частиною Держпродспоживслужби, тобто його діти, по суті, керували службою, біля витоків якої і був їхній батько.

Яніна Аранчій прямо працювала під керівництвом батька, коли працювала в системі ветеринарної медицини Полтавської області, а завідувачкою лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи стала в один рік зі смертю Сергія Аранчія – 2016-го. Син останнього Дмитро Аранчій прийшов до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області вже у 2018 році.

Зрештою, саме Сергій Аранчій вважається одним із засновників факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету, який у 2009 році закінчила Яніна Аранчій, а першим проректором самого вузу є його вдова Валентина.

Десяток квартир, у тому числі у Польщі, та "липове" академічне звання: добробут та громадський статус сімейства Аранчій

Згідно з останніми деклараціями Валентині, Яніні, Дмитру Аранчіям та дружині останнього Ганні належать 19 об'єктів нерухомості, серед яких 10 квартир та два житлові будинки. Хоча основним рантьє формально є сім'я Дмитра Аранчія, найбагатшою у родині може відчувати себе Валентина Аранчій, яка у лютому-квітні 2023 року купила 3 квартири у Польщі. Придбання цього житла в сусідній країні за даними декларації Валентини Аранчій за 2023 рік коштували їй 15,2 млн грн. При цьому звідки взялися кошти у трудівниці вітчизняної вищої освіти – зовсім незрозуміло.

Так, в останній перед купівлею декларації за 2020 рік Валентина Аранчій вказує свої активи у розмірі 60 тисяч доларів та 476 тисяч гривень та дохід у 1 млн 40 тис. грн, що сукупно дає їй від 3 до 3,5 млн грн, тобто у 4-5 разів менше, ніж потрібно на купівлю житла. Однак така явна невідповідність сама перший проректор Полтавського державного аграрного університету намагалася пояснити продажем іншої нерухомості, що їй належала, що викликало судове протистояння з НАЗК.

Так, як стверджує НАЗК залишок грошових активів Валентини Аранчій на 31.12.2022 року у гривневому еквіваленті становив 3 429 364,00 грн (790 000 грн у вигляді готівки, 79 562 грн у вигляді рахунків готівки та 70 тис. грн. 31.12.2022 – 2 559 802,00 гривень)). Ще 1 млн 19 тис. грн становили доходи у вигляді заробітної плати та пенсії. При цьому 19 млн 690 тис. грн було отримано від продажу 3 квартир, хоча один із покупців офіційно за все життя заробив менше 3 млн грн, а ціна продажу у 7 разів перевищує оцінну вартість нерухомості.

"Аналіз угод щодо відчуження нерухомості, що служили джерелом зазначеного доходу, виявив ряд ознак, які в сукупності можуть вказувати не просто на їх фіктивний характер, а на цілеспрямовану схему, метою якої могло бути навмисне створення видимості законного походження коштів для їх подальшої легалізації (відмивання), що є предметом 209 Кримінального кодексу України", - стверджує НАЗК.

Цей висновок, який загрожує Валентині Аранчій відкриттям кримінального провадження, вона спробувала оскаржити, але Київський окружний адміністративний суд прийняв бік Нацагентства з протидії корупції.

Цікаво, що житловий будинок, що належить їй, площею 221 квадратний метр Валентина Аранчій оцінює всього в 80 тисяч гривень.

При цьому сама Валентина Аранчій, можна сказати, людина марнославна. Як писав свого часу сайт Оглядач, вона називає себе "академіком Академії наук вищої освіти України". Щоправда, такої академії в країні немає, а є громадська організація "Національна академія наук вищої освіти України" від імені якої перший проректор Полтавського аграрного університету і називає себе академіком.

Із сином від копа, без пенсії, у декреті – що робить Яніна Аранчій

Цікаво, що кримінальне провадження цілком може загрожувати і Янині Аранчій, причому за схожих з матір'ю Валентиною обставин.

Так, у своїй декларації за 2025 рік керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області вказала загальний дохід близько 7,25 млн грн, з яких 6 млн 680 тис. припадають на продаж нерухомості. Судячи з колишніх декларацій Янини Сергіївни, йдеться про квартиру в 117 квадратних метрів, яку в декларації за 2024 рік вона оцінила всього в 876 тис. грн, тобто чи не в 8 разів дешевше за ціну фактичного продажу.

2024 року Яніна Аранчій отримала понад 97 тисяч гривень пенсії. До речі, пенсіонером вона стала у 38 років на підставі 2 групи інвалідності. І вже 2026 року навколо цього факту йдуть судові баталії – суди то "скасовують інвалідність" у чиновниці, то повертають її назад, а сама вона навіть подавала заяву про складання депутатських повноважень, але невдовзі передумала.

Згідно з деякими даними у відкритому доступі сама Яніна Аранчій з березня 2026 року перебуває в декреті з догляду за дитиною. Імовірно, йдеться про сина Мирона, який зазначений у її декларації за 2025 рік під прізвищем Балашов, тобто його батьком найімовірніше є саме Сергій Балашов, якому підозрюваний ДБР.

Зауважимо, що "квартирне питання" часто псує українських силовиків, наприклад, бригадний генерал ЗСУ Юрій Ральцев отримав від КМДА 4,5 млн грн. на покращення житлових умов, хоча у його сім'ї вже є 5 квартир, у тому числі дві квартири у його батька у столиці.