Громадянство, порятунок бізнесу та дах у самих верхах влади - як почувається підозрюваний у держзраді «православний олігарх» Вадим Новинський

У той час як деякі великі українські бізнесмени, що залишили країну, підраховують збитки Інші просто переписують бізнес у трасти, користуються підтримкою у вищих ешелонах української влади і отримують вже як мінімум третє громадянство. І що найдивовижніше, це відбувається навколо здавалося б найодіозніших осіб, яких вважають прапором проросійських симпатій в Україні і навіть прямо підозрюють у держзраді.

Фото: портал "Коментарі"

Так, "Коментарі" розбиралися, як почувається бізнес Вадима Новинського в Україні і завдяки кому він власне, може його продовжувати.



З Росії до України за мільярдами доларів

Уродженець ще РРФСР Вадим Новинський з'явився в Україні в середині 1990-х років, зайнявшись бізнесом у металургійній сфері. Він став власником Інгулецького та Південного гірничо-збагачувальних комбінатів. Також він розвивав і розпочатий у Росії паливний бізнес, пов'язаний із компанією "Лукойл". Зрештою, у 2007 році свій багатогалузевий бізнес в Україні Вадим Новинський об'єднав у "Смарт-Холдинг".

Громадський статус бізнесмен вважав за краще демонструвати у ролі мецената, благодійника та великого шанувальника православної церкви. Тож у 2020-му році був висвячений у диякони російської православної церкви. Ця прихильність навіть стала мемом після скандалу в лютому 2014 року, коли майбутній президент України Петро Порошенко назвав Новинського в запалі сварки "ука православна".

2013-го року для Вадима Новинського настав період політичної діяльності. Його було обрано народним депутатом від Партії регіонів. А за рік до того одержав українське громадянство. Після цього бізнесмен ще двічі обирався у ВР – у 2014-му та 2019-му роках, заслуживши славу одного з головних проросійських політиків в Україні та лобіста Російської православної церкви.

Але головним все ж таки для Вадима Новинського залишався бізнес. З 2010 року він постійний учасник рейтингу найбагатших українців і ніколи не опускався нижче за ТОП-10. На піку його статки оцінювалися більш ніж у 3,3 млрд дол., але в останній мирний 2021 рік йому приписували 1,4 млрд дол. . Під час повномасштабної війни Новинський "схуд" ще мільйонів на 200. Сталося це багато в чому стараннями української влади, яка від простих звинувачень у "проросійській позиції" бізнесмена перейшла до прямих дій.

Зрадник України, неплатник податків та громадянин Сербії

Хоча на відміну від багатьох політиків та бізнесменів на початку російської агресії Вадим Новинський і не виїхав з України, у коментарі ЗМІ він так жодного разу прямо не заявив про військове вторгнення і називав українців росіян братами .

Проте вже влітку 2022-го Вадим Новинський склав повноваження народного депутата України. , виїхав закордон і з того часу неодноразово був помічений у висловлюваннях проти української влади. Як результат, а у грудні 2022-го та січні 2023 р.р. проти екс-політика було запроваджено санкції, а вже навесні за нього взялося СБУ, відкривши провадження за статтею про сприяння країні-агресору та заарештувавши активи на більш ніж 10 млрд грн. При цьому фінансування РФ у головній компанії Новінського, "Смарт-Холдинг", заперечували .

А у 2025-му році в хід пішла важка артилерія – спершу було оголошено підозру у державній зраді, а потім підозру в ухиленні податків на суму 4,3 млрд грн. Проте на той час екс-нардеп уже вивів з-під удару свій багатомільярдний бізнес. А у вересні вже 2026-го стало відомо про отримання Вадимом Новинським паспорта громадянина Сербії.

Віддати бізнес у траст — як Вадим Новинський рятував свої компанії

За деякими даними, після введення проти нього санкцій, навесні 2023 року Новинський вирішив вивести свої компанії з-під удару, для чого переоформив їх на кіпріотів Іону Олену, Алківіадуса Костянтина, Лукаїда Афродіта, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула. Не йшлося про передачу права власності на активи бізнесмена. Вказані люди отримали права керувати бізнесом Вадима Новинського.

Однак, оскільки сама передача активів у траст відбулася вже після накладення санкцій, у СБУ вважали це посібником країні-агресору, оскільки бізнесмен "здійснив передачу громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв'язок із державою-агресором, корпоративним правам та активам своїх підприємств".

Конкретним обґрунтуванням такого формулювання СБУ вважає той факт, що один із нових власників компаній Новинського до 01.05.2018 здійснював свою діяльність через компанію "Представництво компанії "А. Софоклеус Консалтинг Лімітіл" і продовжує працювати ТОВ "Форест Інвест".

Судячи з назви компанії, йдеться про громадянина Кіпру Андреаса Софоклеуса, якого на сайті "Смарт-Холдингу" називають представником трастових структур Smart Trust та Step Trust, які здійснюють управління холдингом.

У своєму інтерв'ю "Економічній правді" генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович наголошує, що Софоклеус здійснює управління кіпрськими компаніями, які діють на користь Вадима Новинського, після того, як бізнесмен у 2013 році пішов у політику.

"Новинський платив йому за функцію управління бізнесом, окрім однієї функції – розпорядження. Тобто Софоклеус не міг продати бізнес без Новинського", — наголосив Герасимович.

Тим самим навіть гендиректор холдингу, по суті, визнавав факт власності Вадима Новинського над підприємствами групи. Однак у юридичній площині все виявилося набагато складнішим.

Так, 2 травня 2023 року Міністерство юстиції України своїм наказом №1562/5 відмінило передачу в траст активів Вадима Новинського, залишивши тим самим формальним власником "Смарт-холдингу" бізнесмена. Скажімо, в аналітичному сервісі YouControl власником однойменної корпоративної групи із 206 компаній продовжує залишатиметься саме православний мільярдер.

Водночас, структури Новинського намагаються скасувати наказ Мін'юсту, щоб бізнесмен більше формально не вважався власником. Однак поки що це не вдається. Суди просто відмовляються навіть розглядати позови компаній від "Смарт-Холдингу". А з огляду на те, що з жовтня 2024 року сам Андреас Софоклеус перебуває під санкціями, спроба скасування наказу Мін'юсту 3-річної давності з метою переписати компанії на підсанкційного кіпрського адвоката виглядає не найкращою ідеєю.

Газ та нерухомість – мільярди для Вадима Новинського

Тим часом незважаючи на численні проблеми з бізнесом, активи Новинського продовжують приносити йому гроші в Україні. І йдеться як мінімум про 1 мільярд гривень щороку.

Так, за словами того ж гендиректора "Смарт-Холдинг" Івана Герасимовича, весь бізнес корпоративної групи поділено на 6 бізнесів, і 5 з них показують збиток – у 2024-му році 100 мільйонів на всіх. Однак прибутки газовидобування з лишком компенсують збитки – у 2024 році плюс 1,1 млрд грн.

Як не дивно, але в умовах війни, що продовжує більше 4,5 років з РФ, що б'є по енергетичній інфраструктурі України, чималий обсяг газовидобутку продовжує залишатися у власності підозрюваного в держзраді на користь Росії бізнесмена.

Йдеться про бізнес, зосереджений у рамках групи компаній "Смарт енерджі", яка по суті поєднує енергетичний бізнес Вадима Новинського. Хоча і цей бізнес "просів":

- ТОВ "Смартенерджі" (сфера діяльності — оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами, статутний фонд – 8 млн грн.), належить кіпрській "Смарт енерджі лтд", підконтрольній Вадиму Новинському, дохід із майже 5,4 млрд грн. 2022-го року впав до 567,9 млн грн. 2025-го;

- ПрАТ "Укргазвидобування" (сфера діяльності – видобуток природного газу, статутний фонд – 10 млн. грн.), що належить нідерландській компанії "Смарт енерджі Б.В". Її виручка за 2021-2025 роки впала з 2 млрд 67 млрд грн. до 735 млн. грн.

Деякі ж енергетичні компанії Вадима Новинського взагалі позбавляються ліцензій на газовидобуток.

Але все ж таки не тільки газовим бізнесом багатіє Вадим Новинський. За даними проекту OSINT -розслідувань, Вадим Новинський володіє значними активами у сфері нерухомості. Це елітний (правда непрацюючий) готель Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, дві історичні будівлі в центрі Києва на вулиці Ігорівська 7 та 5/10, офісна будівля у Кривому Розі на вулиці Степана Тільги, кілька торгових центрів "Амстор", мережу яких Новинський розвивав на сході та півдні.

В результаті компанії, які в бізнесі Вадима Новинського займаються нерухомістю, приносять йому прибуток:

- так, ТОВ "Іст солюшнгруп" (сфера діяльності — надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна, статутний фонд – 14,4 млн грн.) принесла дохід у 89,4 млн грн., що хоч і нижче, ніж до війни, але вище ніж раніше;

- ТОВ "Поділ-2000" (сфера діяльності – надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, статутний фонд – 51,1 млн грн) приносить дохід навіть вище, ніж до війни – 33,3 млн грн. 2025-го проти 28,5 млн грн. 2021-го.

- ТОВ "Мадерадевелопмент" (сфера діяльності — надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, статутний фонд – 100 тис. грн.), має виручку у 2025-му році у 42,6 млн грн., що є найкращим показником з 2022-го;

Окрім нерухомості непогано йдуть справи і у видобувній сфері. Так, ТОВ "Смарт граніт" (сфера діяльності — видобуток піску, гравію, глин і каоліну, статутний фонд – 17,2 млн грн.) приніс 50 млн грн. 2025-го року, що правда вчетверо менше довоєнної виручки.

Ще 124,5 млн. грн. приносить ТОВ "СмартХолдинг" (сфера діяльності – консультації з питань комерційної діяльності та управління, статутний фонд – 250 тис. грн.), що формально здійснює керівництво компаніями групи.

Так чи інакше, але бізнес приносить Новинському щорічно більше 1 мільярда гривень.

Чи рятує колишній адвокат, а нині заступник голови Офісу президента України?

Дивним у ситуації, що склалася, здається не те, що Мін'юст своїм наказом як би "повертає" право власності підозрюваному в держзраді Вадиму Новинському, а те, що при цьому ця власність чомусь державою не заарештовується.

Відповідь на це питання може дати стару кримінальну справу проти Вадима Новинського 2016-2019 років. Тоді Генеральна прокуратура України підозрювала депутата у тому, що він нібито був посібником у реалізації злочинного плану екс-президента Віктора Януковича щодо усунення предстоятеля УПЦ митрополита Володимира (Сабодана) з посади глави Церкви. За версією слідства, Новинський нібито був причетний до незаконного позбавлення волі секретаря предстоятеля Олександра Драбинка, який був причетний до гучної справи викрадення черниць.

У листопаді 2016 року ВР навіть зняла недоторканність із Вадима Новинського, але у серпні 2019 року адвокат Вадима Новинського повідомив про те, що справу проти політика було закрито. Прізвище адвоката було Олег Татаров і через рік – 2020-го, він став заступником керівника Офісу президента України. І саме Олега Татарова як мінімум із 2023 року називають куратором правоохоронної системи України , здатного як посадити, і "відмазати" людини.

Захист Олегом Татаровим інтересів Вадима Новинського у "церковній справі" 2016-2019 років однозначно підтверджує їхнє знайомство та досить високий рівень довіри, який просто необхідний у таких справах. Іншими словами, саме заступник глави Офісу президента України може бути тим "янголом-охоронцем", який рятує бізнес свого підзахисного.

Втім, як повідомляли "Коментарі" , Вадим Новинський активно намагається реалізувати власні політичні проекти, як завжди частково із "релігійним ухилом". У ролі "світського обличчя" проекту православного мільярдера мав стати народний депутат Дмитро Разумков як потенційний "новий Бойко" у сценарії політичного реваншу після можливого мирного врегулювання. У такому контексті Новинському може відводитися роль "нового Медведчука". Щоправда в умовах відсутності передумов для мирного врегулювання реалізація такого сценарію в умовах практично відсутності впливу у Дмитра Разумкова зараз виглядає абсолютно безперспективною.

У будь-якому разі Вадим Новинський може вважати, що йому багато в чому пощастило. Незважаючи на серйозні втрати статків, порівняні з іншим, колись наймолодшим українським мільярдером Костянтином Жеваго , його справи не гіршим чином. Більше того, завдяки знайомству з нинішнім заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, він має шанси стати важливим гвинтиком у системі державної влади, особливо у разі можливих нових виборів, про що "Коментарі" вже писали.