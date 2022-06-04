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Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте

Президент обратился к мэрам американских городов

сегодня, 10:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте

Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины обратился к мэрам американских городов по случаю ежегодной конференции. Владимир Зеленский призвал руководителей городского самоуправления вместо дружбы и побратимства между городами США и россии поддержать украинские города, которые россия разрушает уже более 8 лет и особенно интенсивно в течение последних 100 дней.

Глава государства подчеркнул, что побратимство десятков американских городов с городами россии лишь позволяет агрессору понимать, что мир до сих пор не изолировал его за преступления и совершаемый им геноцид.

Украина же разработала и планирует реализовать амбициозный проект восстановления государства после войны с россией. Поэтому президент пригласил американские города, компании, бизнес и специалистов принять участие в реализации. Партнеры могут взять шефство над городом, регионом или отраслью, потерпевшими разрушения в результате боевых действий и инвестировать в восстановление и внедрение современных технологий в украинское производство, строительство, аграрную, социальную сферу, градостроительство.

Зеленский подчеркнул, что инвестиции в Украину означают экономический рост, инновации и новые социальные возможности для украинцев и американцев. Ведь война и кризис в Украине и Европе повлияют на экономическую жизнь других стран, в том числе и США. Поэтому нужно давить на рф, а не дружить с ней, не оправдывать ее преступления против украинцев.

Кроме того, он презентовал платформу United24 в Вашингтоне.

"Руины – это то, что остается после русских военных. Но люди должны иметь куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Я инициировал создание специальной платформы – United24. Это не просто фандрейзинг. Это одна из возможностей доказать россии, что зло не сможет победить", — подчеркнул он.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали повышение ставок по кредитам и депозитам и рассказали, каковы риски для вкладчиков. Банки могут повысить ставку доходности по долгосрочным вкладам, однако это будет иметь негативные последствия.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ne-dopomagajte-rosiyi-vipravdovuvati-sebe-j-ne-dozvolyajte-v-75589
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