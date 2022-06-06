Зеленский перед самым носом у оккупантов: Гайдай рассказал, куда приезжал президент

Вызывая нервный тик у службы охраны президент Украины осуществил уже второй визит на передовую. После того, как Владимир Зеленский побывал в Харьковской области в воскресенье он съездил в Запорожскую и Луганскую области, где идут самые ожесточённые бои, но ВСУ продолжают держать оборону. Как передает портал "Комментарии", подробностями такого визита у себя в Телеграмм поделился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Губернатор Луганщины отметил, в том, что украинские защитники держат свои позиции и не отступают смог лично убедиться президент Украины Владимир Зеленский, который ночью непосредственно побывал на передовой в Луганской области.

При этом Сергей Гайдай подтвердил информацию о том, что россияне не прекращают штурмовать Северодонецк, но их продвижение в городе практически остановилось. От бессилия русские накрывают огнем весь город. Из-за этого очень много разрушений и пожаров, в частности, в Горской общине. Глава ОВА отметил, что точное количество разрушений в Северодонецке подсчитать пока невозможно – в городе постоянно идут уличные бои.

По словам Гайдая, враг пытается одновременно накрывать огнем и соседний с Северодонецком Лисичанск. Противник вел прицельный огонь по пекарне, которая даже под обстрелами выпекала хлеб. Также очень сильные разрушения получили несколько госучреждений и две многоэтажки.

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